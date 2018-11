Il Segreto anticipazioni spagnole: Emilia e Alfonso rapiti in Francia

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Emilia e Alfonso vengono rapiti in Francia, Maria disperata

Brutte notizie arrivano su Emilia e Alfonso nel corso delle ultime puntate spagnole de Il Segreto. Vi abbiamo già rivelato che i due Castaneda lasciano Puente Viejo dopo aver ucciso Pérez De Ayala. La coppia decide di vendicarsi per tutte le violenze subite. Al fine di evitare altri problemi futuri, Emilia e Alfonso uccidono il generale. Ma ecco che dopo quanto commesso, i due rischiano di essere accusati di omicidio e, dunque, di essere condannati alla pena di morte. Così, i coniugi Castaneda decidono di lasciare il piccolo paesino spagnolo e di recarsi in Francia. Dopo qualche tempo, tornano a Puente Viejo Maria e Gonzalo. I due non sono più la coppia felice di un tempo, anzi. Pare che l’ex prete abbia tradito più volte la moglie a Cuba. Non solo, la figlia di Emilia lo accusa più volte di non essersi preso cura di lei e dei loro bambini, i quali sono morti. Intanto, nella Villa Montenegro vive Fernando Mesia, che sembra voler prendere il controllo assoluto dei poteri di Donna Francisca.

Anticipazione Il Segreto: Fernando sostiene Maria, Gonzalo lascia Puente Viejo

Fernando prende a pieno il controllo dei poteri di Donna Francisca, scomparsa dopo essere stata sparata da Gonzalo. Sembra, però, che la Montenegro sia ancora viva. Intanto, anche Gonzalo lasciao il piccolo paesino spagnolo dopo essersi preso del denaro da Fernando. Una scelta inaspettata quella dell’ex prete, che lascia Maria nello sconforto totale. Ed ecco che per la Castaneda arriva il colpo di grazia. Giunge alla Villa una lettera di riscatto, in cui c’è scritto che Emilia e Alfonso sono stati rapiti dai soldati di Pérez De Ayala. Solo in cambio di denaro, i due Castaneda potranno essere lasciati liberi. Maria non sa cosa fare e a sostenerla ci pensa Raimundo, ma anche Fernando

Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando pronto a tutto pur di rendere felice Maria

Fernando dimostra a Maria di essere pronto a tutto pur di vederla felice. I due pensano addirittura di vendere la Villa di Donna Francisca per pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Inizialmente Raimundo non accetta di mettere in vendita la tenuta della defunta moglie, ma poi si ritrova costretto a dare il suo appoggio. Mauricio, però, ha prima qualcosa di importante da dire all’Ulloa. Di cosa si tratta?