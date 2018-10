Il Segreto: Fernando vuole uccidere Gonzalo, ma accade l’inaspettato

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Fernando pronto a uccidere Gonzalo per Maria

La trama de Il Segreto nel corso delle ultime puntate spagnole si sta facendo sempre più intensa e ricca di colpi di scena. Il ritorno di Maria e Gonzalo sta creando importanti svolte. Ricordiamo che la coppia torna a Puente Viejo cambiata. In particolare, la figlia di Emilia rivela a tutti di essere stata tradita dal marito. Non solo, Maria si dice convinta del fatto che Gonzalo non si sia preso cura di lei e dei bambini come avrebbe dovuto. Proprio per questi motivi, la Castaneda sembra non avere voglia di continuare a essere la moglie di Gonzalo. Nel frattempo, ad approfittare di questa crisi ci pensa proprio Fernando Mesia, anche lui tornato alla Casona. Il figlio di Olmo è disposto a tutto pur di riprendersi Maria, anche ad uccidere l’ex prete. Infatti, le anticipazioni spagnole rivelano che Fernando tiene tra le mani una pistola, pronto a mettere fine alla vita di Gonzalo. Il Mesia non trova, però, il coraggio e viene allo stesso tempo fermato da Prudencio, con cui si è alleato.

Anticipazione Il Segreto: Gonzalo accetta il denaro di Fernando e lascia Puente Viejo

Ormai Fernando è sicuro: l’unico modo per riavere Maria tra le sua braccia è far fuori Gonzalo. Inaspettatamente, il Mesia viene fermato proprio da Prudencio, suo alleato. L’Ortega consiglia l’amico a non procedere con l’omicidio del figlio di Pepa, ma di mettere su un piano. Fernando deve offrire del denaro a Gonzalo, in cambio quest’ultimo dovrà lasciare Puente Viejo. A questo punto, il Mesia rivela al marito di Maria di essere disposto a dargli dei soldi, ma dovrà subito scomparire dalla Casona. Inaspettatamente, Gonzalo accetta la proposta di Fernando, prende il denaro e fugge improvvisamente. Maria, a questo punto, non sapendo cos’è accaduto non capisce il motivo della spatizione del marito.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo scompare, Maria disperata

Gonzalo fugge da Puente Viejo, nessuno ha più notizie di lui. Sia Fernando che Prudencio rivelano a Maria che ormai suo marito è lontano dalle loro vite. La figlia di Emilia è disperata, in quanto non riesce a capire cosa possa essere accaduto al suo Gonzalo. Preoccupata per quanto è accaduto a Cuba, Maria vorrebbe avere una risposta alle sue domande. Il figlio di Pepa decide davvero di fuggire per denaro? Sembra davvero strano questo comportamento di Gonzalo! Ora Fernando vuole far sapere a tutti cos’è davvero accaduto.