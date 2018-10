Il Segreto, Maria si scaglia contro Gonzalo: “A Cuba mi ha tradita”

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Maria torna a Puente Viejo con un’inaspettata confessione su Gonzalo

Vi abbiamo già anticipato il ritorno inaspettato di Maria e Gonzalo nel corso delle ultime puntate spagnole de Il Segreto. In particolare, prima rientra da Cuba il figlio di Pepa e Tristan. L’ex prete appare subito molto diverso agli occhi degli abitanti di Puente Viejo. Immediatamente mostra tutto il suo rancore nei confronti di Donna Francisca, a causa della quale è stato costretto ad abbandonare il paesino spagnolo con Maria. Il giovane forma tutti del fatto che il suo matrimonio con la Castaneda non procede a gonfie vele e che i loro due bambini sono morti in un incendio. Una situazione inaspettata, che porta a uno sfogo inaspettato da parte di Maria. Quest’ultima giunge poco dopo a Puente Viejo e alla Casona di Donna Francisca, la quale viene sparata da Gonzalo, fa una sfuriata contro il suo stesso marito. La giovane fa delle confessioni terribili su Gonzalo, rivelando dei retroscena molto importanti.

Anticipazione Il Segreto: Fernando chiede una seconda possibilità a Maria

Mentre Fernando e Gonzalo discutono alla Villa arriva Maria. La figlia di Emilia attacca subito Gonzalo, a cui dà uno schiaffo. La Castaneda appare con le idee ben chiare ed è pronta a rivelare a tutti la verità sul suo matrimonio. Il loro rapporto è cambiato particolarmente e questo fa comprendere la sfuriata inaspettata di Maria. Quest’ultima racconta che Gonzalo a Cuba è stato con altre donne. Di fronte a Fernando e Raimundo, la Castaneda confessa di essere stata tradita dal marito. Sono diverse le donne con cui sarebbe stato l’ex prete in questi anni. I due discutono animatamente e il Mesia appare visibilmente soddisfatto della rottura dei due.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo e Maria hanno un piano?

In seguito, Maria rivela a Fernando che Gonzalo non si è preso cura di lei e dei loro bambino. La Castaneda conferma che il loro matrimonio si è rotto. Ed ecco che Fernando approfitta del momento per chiederle perdono e una seconda possibilità, dopo quanto accaduto anni fa. Ma i telespettatori spagnoli al momento si chiedono: si tratta di un piano di Gonzalo e Maria? I due forse vogliono vendicarsi di Fernando, facendogli credere di essersi lasciati. Non solo, nel corso delle puntate precedenti, l’ex prete chiede al Mesia di dargli l’eredità di Donna Francisca che spetta a sua moglie.