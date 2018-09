Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando si alleano

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Gonzalo chiede aiuto a Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un accordo tra Fernando e Gonzalo. Inaspettatamente i due si uniscono per il bene di Maria. Vi avevamo già anticipato, il ritorno improvviso del figlio di Tristan e Pepa. L’ex prete torna a Puente Viejo e racconta di aver trascorso con la moglie un periodo tragico. I loro due bambini sono morti a causa di un incendio. Dopo questo evento così drammatico, Maria sembra essersi allontanata da Gonzalo. Infatti, i due tornano nel piccolo paese spagnolo completamente cambiati. Sebbene fisicamente siano sempre gli stessi, caratterialmente si nota subito un grande cambiamento. Gonzalo sembra essere giunto a Puente Viejo con lo scopo di vendicarsi di tutto il male ricevuto. In particolare, il figlio di Pepa se la prende con Donna Francisca. Impugnando una pistola decide di affrontare la Montenegro, la reale causa della loro partenza per Cuba. Dopo aver sparato la dark lady, Gonzalo vuole incontrare Fernando, per chiedergli un favore.

Anticipazione Il Segreto: Gonzalo e Fernando inaspettatamente complottano insieme

Sembra davvero strano vedere Gonzalo chiedere aiuto proprio a Fernando, suo ex rivale. Infatti, ricordiamo che il figlio di Olmo era sposato con Maria, la quale però era innamorata di Gonzalo. Ora quest’ultimo rivela al Mesia di avere bisogno di lui. Solo Fernando può aiutarlo a raggiungere il suo scopo. Scendeno nel dettaglio, il giovane chiede all’ex rivale di fare in modo che l’eredità di Donna Francisca finisca nelle mani di Maria. Fernando, solo a pensare di rivedere la Castaneda felice, decide di accettare questo compito, complottando dunque con Gonzalo. Inaspettatamente, dunque, vedremo i due collaborare contro tutti. Infatti, nessuno sa cosa loro hanno in mente.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Saul e Julieta si uniscono a Prudencio per scoprire il complotto di Gonzalo e Fernando

Subito Julieta e Saul comprendono che Gonzalo e Fernando stanno tramando qualcosa. I due sono costretti a parlarne con Prudencio. Insieme hanno intenzione di scoprire cosa sta accadendo e, in particolare, qual è il motivo per cui inaspettatamente Gonzalo e Fernando si siano avvicinati. Questo loro complotto potrebbe non arrivare al fine tanto desiderato. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che Donna Francisca in realtà non è morta e Raimundo le sta permettendo di restare nascosta. Dunque, la Montenegro potrebbe avere intenzione di mettere in atto un colpo di scena inaspettato.