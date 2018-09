Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca morta? Raimundo apre la bara

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Francisca non è morta, la scoperto di Raimundo

La scorsa settimana in Spagna è andata in onda la morte di Francisca, o quella che sembrava esserlo. Oggi, Cultura En Serie ci fa sapere tutta la verità sulla presunta fine della dark-lady de Il Segreto di Puente Viejo. A quanto pare, la cattivissima donna non è ancora pronta a dire addio alla telenovela che l’ha resa nota anche in Italia. Gonzalo è entrato di soppiatto nella casa della signora e ha sparato due colpi contro di lei. Fernando Mesia ha assistito a tutta la scena e ha deciso di non denunciare il suo nemico, finendo per essere suo complice. In ogni caso, sembrerebbe proprio che il marito di Maria non sia risuscito a portare a termine il suo obiettivo.

Anticipazione Il Segreto: Raimundo apre la bara, Francisca è viva

Julieta e Prudencio sono preoccupati per Raimundo e hanno molti dubbi sulla morte di Francisca. I due sposi cercano di convincere l’uomo ad aprire la bara per essere sicuro che la Montenegro vi si trovi dentro. In un primo momento il buon Ulloa si rifiuta, per poi cambiare idea. Una volta aperta la bara, i tre si rendono conto che la donna è davvero morta. Il padre di Emilia chiede ai ragazzi di lasciarlo solo con la sua defunta moglie. Una volta rimasto solo, Raimundo si rende conto che la sua amata è vive e vegeta.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Francisca è ancora viva

Francisca non è affatto morta, ma nessuno lo sa. Da quando scopre che la sua amata è ancora viva, Raimundo inizia a comportarsi in modo strano con tutti i suoi cari. A quanto pare, i due decidono di tenere segreta la verità sulla presunta morte della Montenegro. Senza dubbio, i telespettatori de Il Segreto devono prepararsi ad un grandissimo colpo di scena.