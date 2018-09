Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo uccide Francisca Montenegro

Il Segreto, puntate spagnole: Francisca Montenegro muore, la vendetta di Gonzalo

Dalla Spagna arrivano delle succulenti anticipazioni riguardo a ciò che andrà in onda nei prossimi giorni. A quanto pare, i fan de Il Segreto devono prepararsi ad un colpo di scena del tutto inaspettato. Cultura En Serie ha infatti pubblicato il riassunto di ciò che accadrà a Puente Viejo nel corso dei prossimi episodi in onda su Antena 3. Dopo tanti anni di malefici piani, sembra sia arrivata la fine definitiva di Francisca Montenegro. La dark-lady della telenovela di Aurora Guerra pare sia pronta a dare il suo addio a tutti i suoi fan. Ma partiamo dal principio. Come svelato le scorse settimane, Maria e Gonzalo tornano da Cuba e sembrano essere decisi a vendicarsi per ciò che hanno vissuto durante tutta la loro vita.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Gonzalo si vendica e uccide Francisca, Fernando sconvolto

Dopo aver passato le pene dell’inferno a causa di Fulgencio, Francisca viene riportata a La Villa. Nella casona di Puente Viejo c’è anche Fernando Mesia, tornato anche lui per prendersi la sua vendetta. In una normale serata, Raimundo decide di andare a riposare e lascia sua moglie nelle mani del cattivissimo figlio del defunto Olmo. All’improvviso, l’uomo sente dei strani rumori e si rende conto che in casa è entrato Gonzalo. Il marito di Maria arriva di fronte gli occhi increduli di Fernando e uccide la Montenegro con due colpi di pistola. Mesia resta stupefatto di fronte tale gesto e non sa cosa fare.

Anticipazione Il Segreto: Francisca è morta davvero?

Dopo aver sparato a Francisca, Gonzalo convince Fernando a non denunciarlo e insieme pensano a come agire. I due nemici divengono improvvisamente complici?! Staremo a vedere. Resta come il fatto che tale puntata non è ancora andata in onda e per questo attendiamo di capire meglio come andranno a finire le cose.