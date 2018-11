Il Segreto: i figli di Maria e Gonzalo sono ancora vivi? Fernando scopre la verità

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: Fernando fa una scoperta inaspettata su Maria e Gonzalo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano diversi colpi di scena! Sappiamo che Maria e Gonzalo tornano a Puente Viejo e raccontano a tutti che il loro matrimonio è andato in frantumi. Non solo, la coppia confessa che i loro due figli sono morti in un incendio. Il primo ad approfittare di questa crisi coniugale è Fernando Mesia, da sempre ossessionato da Maria. Il figlio di Olmo decide di stare accanto alla Castaneda e di aiutarla a superare questo momento difficile. Dall’altra parte Gonzalo commette un gesto inaspettato. Prima spara a Donna Francisca e poi chiede del denaro a Fernando per fuggire. Il Mesia copre il rivale e lo aiuta a scappare. In questo modo, è convinto che finalmente potrà riavere Maria. Ma ecco che ben presto Fernando scopre che dietro tutto questo ci sono soltanto bugie su bugie. Prima di tutto, il Mesia viene a sapere che in realtà i due bambini non sono mai morti nell’incendio. Una scoperta sconvolgente per Fernando, il quale si fidava profondamente di Maria, con cui avrebbe voluto ricostruire un rapporto. A questo punto, il Mesia si rende conto che la giovane gli ha mentito per tutto questo tempo.

Anticipazioni Il Segreto: i figli di Maria e Gonzalo sono ancora vivi

Se davvero i due bambini non sono morti dell’incendio, perché Maria e Gonzalo avrebbero deciso di inventare tutto ciò? A confermare la scoperta di Fernando ci pensa la stessa Castaneda. Dunque, sembra proprio che la coppia sia tornata a Puente Viejo raccontando bugie, con un piano ben preciso. Probabilmente i due hanno intenzione di vendicarsi del Mesia. Ma ecco che Maria, Mauricio e Raimundo scoprono che Emilia e Alfonso sono stati rapiti in Francia. La Castaneda intuisce che dietro il rapimento ci potrebbe essere proprio Fernando. Affinché i genitori tornino sani e salvi, Maria dà al Mesia la verità: i suoi due figli non sono morti.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Fernando ha rapito Emilia e Alfonso?

Maria scopre che Fernando sta indagando sulla morte dei suoi due bambini e per salvare i suoi genitori gli confessa la verità. La giovane Castaneda non rivela, però, il motivo delle sue menzogne. Ma a questo punto, possiamo intuire che in realtà lei e Gonzalo sono ancora innamorati. Non solo, l’ex prete non avrebbe davvero utilizzato quel denaro per fuggire. Non ci resta che attendere per scoprire la verità. Intanto, Fernando annuncia a Raimundo e Maria che qualora loro non collaborassero con lui accadrebbe qualcosa di terribile!