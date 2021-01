Anticipazioni Il Segreto domenica 7 febbraio: la verità su Marta esce fuori

Nel corso della puntata che andrà in onda la prossima settimana, a Puente Viejo avvengono importanti svolte: il pubblico assisterà al fidanzamento ufficiale di Pablo e Carolina, mentre Ramon scopre che il figlio di sua moglie potrebbe non essere suo e Donna Francisca affronta un nuovo nemico

Dopo la puntata di oggi, Il Segreto torna in onda la prossima domenica, 7 febbraio 2021. Le anticipazioni rivelano che il duro scontro tra Emilia e Donna Francisca causa una forte crisi in Raimundo. L’Ulloa si ritrova ad avere delle convulsioni e viene subito trasportato nell’ospedale de La Puebla. Lazaro Campuzano è giunto a Puente Viejo per cercare vendetta. Suo fratello – lo scagnozzo di Donna Eulalia – è morto e ora lui ha intenzione di scoprire come. Convinto che a causa il decesso del gemello sia stata la Montenegro, Campuzano si mette sulle sue tracce. Riesce a scoprire dove vive e così si introduce nella sua abitazione di nascosto. Donna Francisca arriva in tempo e affronta il nuovo arrivato, riuscendo a portarlo dalla sua parte. Infatti, la dark lady promette a Lazaro che lo aiuterà a scoprire chi ha davvero ucciso suo fratello. Una svolta importante, visto che Campuzano sta per uccidere Raimundo per vendicarsi. Intanto, il rapporto tra Francisca ed Emilia migliora dopo il ricovero dell’Ulloa. Entrambe credono di vedere in lui un segno di miglioramento.

Pablo ha ormai fatto la scoperta che cambia nuovamente la sua vita: non è figlio di Don Ignacio. Al contrario di quello che si possa pensare, Carolina appare abbastanza preoccupata. Infatti, la giovane teme che ora niente terrà Pablo nella Casona. Non solo, il ragazzo appare sfuggente con la sua amata, che non capisce il motivo di questo allontanamento. In realtà, Pablo sorprende tutti e la stessa Carolina, presentandosi con un anello di fidanzamento. Ora che sono a conoscenza della verità, ovvero che non sono fratelli, possono finalmente vivere il loro amore alla luce del sole. I due innamorati festeggiano il fidanzamento ufficiale insieme a tutta la famiglia Solozabal. Donna Begona, però, non appare per nulla contenta di quanto sta accadendo.

Adolfo è sempre più convinto del fatto che il figlio che Marta attende sia suo. A questo punto, decide finalmente di affrontare il discorso con la diretta interessata. Alla Villa i due hanno un confronto, ma non si accorgono che Ramon sta ascoltando tutto! Quest’ultimo, dopo aver assistito alla conversazione inizia ad avere il sospetto che il bambino che Marta attende non sia il suo, bensì di Adolfo. Per tale motivo, decide di affrontare sua moglie e tra loro si accende una forte lite. Donna Begona intuisce che tra Rosa e Marta c’è qualcosa che non va.

Il pubblico assisterà all’ennesimo confronto tra Tomas e Alicia. Il litigio porta il giovane De Los Visos ad accettare la proposta di Don Filiberto di entrare a far parte del gruppo degli Arcangeli. Tomas entra ufficialmente a far parte di questa società segreta e durante la cerimonia scopre che tra i membri c’è proprio sua madre, Isabel. Onesimo riesce a ottenere il patrocinio del Comune per la sua iniziativa.