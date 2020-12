Trame Il Segreto, Pablo e Carolina non sono fratelli: cosa accade tra loro

Le anticipazioni annunciano una lieta notizia per i due giovani innamorati, che scoprono di non essere uniti da un legame di sangue; il ragazzo, dopo aver fatto questa scoperta, giura amore eterno alla giovane Solozabal

Pablo scopre di non essere il figlio di Don Ignacio nelle prossime puntate de Il Segreto. Secondo le anticipazioni spagnole, il giovane fa questa inaspettata scoperta quando si mette alla ricerca di sua madre. Con lo scopo di parlare con Alberto Santos, colui che ha denunciato e tirato in trappola Urrutia, facendolo finire in carcere, Pablo lascia per qualche giorno Puente Viejo. Il ragazzo raggiunge Bilbao, dove riesce a muoversi grazie all’aiuto di Marta e Ramon. Quest’ultimo gli permette di avere delle informazioni grazie alle conoscenze che ha sul posto. Purtroppo di Maria Jesus non c’è alcuna traccia. Pablo si reca anche nel luogo in cui la donna si era incontrata con Don Ignacio, ma non ottiene risultati.

Intanto, a La Casona Carolina dimostra di essere fortemente preoccupata quando nota che il ragazzo non ha ancora fatto ritorno a Puente Viejo. Per tale motivo, ne parla con Don Ignacio, il quale viene così a conoscenza di quanto sta accadendo. A questo punto, il Solozabal chiede a Ramon di stare attento a Pablo e di aiutarlo nelle sue ricerche. Nella Villa, che un tempo apparteneva a Donna Francisca, Dona Begona intuisce che la figlia Carolina è innamorata del ragazzo. Cerca di scoprire la verità, facendole delle domande, ma la giovane nasconde i suoi sentimenti.

Solo a Manuela confessa di essere ancora innamorata di Pablo, il quale torna finalmente a Puente Viejo con una notizia che sconvolge tutti: ha scoperto di non essere figlio di Ignacio! A quest’ultimo spiega che Maria Jesus, anni fa, utilizzò la sua astuzia per incastrarlo, facendogli credere che stava aspettando suo figlio. In realtà, Pablo è nato dal flirt che la donna aveva avuto con un marinaio, il quale non tornò più sul suolo spagnolo. Per quanto riguarda Urrutia, invece, gli fa sapere che non è riuscito a convincere Alberto Santos a ritirare la sua denuncia.

Pablo abbraccia Ignacio e lo ringrazia di averlo comunque accolto nella sua famiglia. Carolina, a questo punto, cade nella disperazione in quanto pensa che il ragazzo ora non avrebbe alcun motivo per restare nella tenuta. Arriva così una bellissima sorpresa per la Solozabal, che riceve un mazzo di fiori e un anello da Pablo! Ebbene sì, ora che hanno scoperto di non essere fratelli, possono finalmente giurarsi amore eterno senza alcun ostacolo. Tutta la famiglia festeggia tale notizia, mentre Carolina indossa l’anello con felicità. Nel frattempo, Begona dimostra un certo disagio di fronte a questo fidanzamento ufficiale.