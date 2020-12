Anticipazioni Il Segreto, Pablo NON è figlio di Ignacio! La verità esce fuori

Una scoperta davvero naspettata quella che fa il ragazzo nelle prossime puntate in onda in Italia: in realtà Maria Jesus ha mentito proprio su tutto

Pablo scopre di non essere il figlio di Don Ignacio nelle prossime puntate de Il Segreto. Le anticipazioni rivelano che il giovane fa questa scoperta quando decide di provare a mediare con Santos, per fargli ritirare le accuse su Urrutia. Ed ecco che decide di rintracciare nuovamente sua madre. Marta e Ramon scelgono di aiutare il giovane a cercarla, in quanto hanno un amico a Bilbao che potrebbe dargli una mano. Pablo accetta. Ramon, però, gli fa sapere ciò che ha scoperto il suo conoscente: pare che Maria Jesus sia scomparsa nel nulla! Il marito di Marta gli consiglia di non scoraggiarsi.

Pablo si reca direttamente sul posto per trovare qualunque traccia su sua madre, ma di lei non si hanno notizie. A questo punto, decide di cercarla nella periferia dove l’aveva conosciuta Ignacio. Carolina nota che il ragazzo non ha ancora fatto ritorno a Puente Viejo e così fa sapere al padre quanto sta accadendo: il giovane ha raggiunto Bilbao per cercare la madre. Il Solozabal pretende di conoscere i dettagli da Ramon e gli ordina di chiedere al suo amico di non lasciare solo Pablo, il quale ora deve incontrare il cugino di Maria. Intanto, Carolina ammette di fronte a Manuela di essere ancora innamorata del ragazzo, sebbene abbia scoperto che sono fratelli.

Le anticipazioni annunciano che finalmente Pablo si trova di fronte alla verità: non è figlio di Don Ignacio, come quest’ultimo ha sempre creduto. Diversi anni fa, il Solozabal ebbe una relazione segreta con Maria Jesus, che diventò la sua amante. La donna poi restò incinta e diede la notizia a Ignacio, che decise di crescere Pablo come suo figlioccio. Qualche mese fa, il ragazzo ha scoperto che sua madre è viva e che è nato dalla sua relazione con il Solozabal. Ma la verità è un’altra!

Pablo torna a Puente Viejo e confessa a Ignacio che sua madre fu astuta diversi anni fa, quando gli fece credere che il bambino che aspettava fosse suo. In realtà, il ragazzo scopre di essere figlio di un marinaio, che non apparì più a Bilbao. Dunque, a questo punto, tutti comprendono che Maria Jesus mentì a Ignacio facendogli credere che fosse incinta di suo figlio, per avere in cambio del denaro! Pertanto, Pablo e Carolina non sono fratelli! Il ragazzo ringrazie comunque Ignacio per essersi preso cura di lui e per avergli permesso di far parte della sua famiglia.