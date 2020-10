Il Segreto Pablo, parla l’attore Adrián Expósito: “La verità verrà a galla”

Adrián Expósito parla del suo Pablo de Il Segreto. L’attore spagnolo, in un’intervista su Vero, svela cosa accade nelle prossime puntate della nota soap spagnola al suo personaggio. La trama lo vede protagonista di un grande mistero. Da poco, Ignacio Solozabal ha rivelato una verità davvero sconvolgente: Pablo è suo figlio. Il ragazzo è nato da una relazione extraconiugale del Solozabal. Di fronte a questa rivelazione, il giovane è stato costretto a mettere fine alla sua storia d’amore con Carolina, che in realtà è appunto sua sorella. Un momento difficile quello che stanno vivendo i due giovani innamorati di Puente Viejo. Nel corso dei prossimi episodi, Pablo continua a indagare sulle sue origini. In particolare, vuole scoprire la vera identità di sua madre! Le sue domande, purtroppo, non ricevono risposte da parte di Don Ignacio, che ha decisamente scombussolato gli equilibri già scossi della famiglia. Le Solozabal cercano di permettere a Pablo di integrarsi al meglio, sebbene abbia sempre fatto parte delle loro vite come il figlioccio di Ignacio. Ora, però, la situazione appare abbastanza imbarazzante. Ma Pablo scopre tutta la verità sulle sue origini?

Il Segreto anticipazioni, Pablo e la madre: parla il suo interprete Adrián Expósito

Adrián Expósito nella sua intervista anticipa che “tutta la verità verrà a galla” per Pablo. Come racconta lo stesso attore, il giovane non ha alcuna idea su chi possa essere sua madre. Anzi, lui credeva addirittura che fosse morta. Non appena scopre la verità, si mette alla ricerca della donna, pronto a recuperare con lei il tempo perduto. Pablo vuole assolutamente conoscere la vera mamma. Le anticipazioni della dodicesima stagione della soap annunciano che il ragazzo riesce finalmente a ricongiungersi con sua madre. Anche l’attore anticipa questo importante dettaglio. Quando ritrova sua mamma, Pablo annulla automaticamente tutte le domande a cui non riesce ancora a dare delle risposte. La gioia riesce ad annebbiare tutto. Un fattore scatenante, però, fa tornare i protagonisti indietro nel passato.

Pablo de Il Segreto, l’attore anticipa un altro colpo di scena: un nuovo mistero sulla madre

Pablo, dopo aver ritrovato la madre, si ritrova di nuovo di fronte a un mistero legato al passato. Secondo quanto anticipa Adrián Expósito, un particolare dettaglio riesce nuovamente a creare un velo di ombra su quanto accaduto realmente anni prima. I telespettatori conosceranno tutta la verità sulle origini di Pablo. Ora non resta che attendere per assistere a questi interessanti svolte. Intanto, Carolina non riesce a sopportare il fatto che il ragazzo sia suo fratello. Dunque, il pubblico vedrà la figlia di Don Ignacio combattere ancora per i suoi sentimenti.