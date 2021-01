Anticipazioni Il Segreto, Marta e Ramon: le urla dalla stanza allarmano

Il Segreto sta per finire in Italia e i colpi di scena non mancano in queste ultime puntate. In particolare, quanto accade tra Marta e Ramon attirerà l’interesse del pubblico di Canale 5. Tutti festeggiano la notizia sulla gravidanza della giovane Solozabal, che da poco si è sposata per allontanarsi definitivamente da Adolfo. In famiglia appaiono entusiasti di quanto sta accadendo, fatta eccezione per Rosa e Adolfo, i quali dimostrano di avere non pochi dubbi. Infatti, il De Los Visos si ritrova costretto a nascondere la sua angoscia. Intanto, Marta è felice, in quanto convinta che presto tornerà a Bilbao. Ramon, però, è convinto che il loro bambino crescerà meglio a Puente Viejo. Ma ecco che le anticipazioni segnalano un duro scontro tra i due coniugi. Ciò accade quando Ramon ascolta di nascosto una conversazione di Marta e Adolfo!

Il figlio della Marchesa sospetta che il figlio che la ragazza attende possa essere suo. La Solozabal non risponde a questa domanda, preferendo il silenzio, e prosegue la conversazione facendo notare al cognato che sia lei che Rosa attendono i loro primi figli, che dunque potranno crescere insieme. Subito dopo, Ramon dimostra a Marta di aver ascoltato il dialogo che ha avuto con Adolfo, spiazzandola. In questa circostanza, si accende una dura discussione. Il ragazzo accusa sua moglie di averlo ingannato, convinto a questo punto che il figlio che attende sia di Adolfo. Ramon non sembra più lo stesso.

Intanto, Donna Begona fa notare Don Ignacio che Marta e Rosa continuano a essere in disaccordo e, per tale motivo, intende intervenire. Il Solozabal, però, ferma la moglie poiché crede che debbano essere loro a risolvere le loro divergenze. Il capo famiglia inizia poi a preoccuparsi per Ramon, dopo averlo trovato imbronciato. Il ragazzo lavora senza sosta, finché non è esausto, e quando Ignacio tenta di parlargli, lo ignora e continua a sbrigare le sue faccende. Le anticipazioni rivelano che Marta tenta in qualche modo di riconciliarsi con il marito, ma è impossibile.

Ramon appare sempre più arrabbiato e aggressivo. Non si toglie dalla testa il fatto che Marta abbia approfittato dei suoi sentimenti e che l’abbia umiliato con la storia della gravidanza. La Solozobal prova a smentire il fatto che il bambino che attende sia di Adolfo; le sue parole però non valgono nulla. Dalla stanza sia Manuela che Carolina sentono le urla e iniziano a preoccuparsi. La prima cerca di convincere Marta a essere onesta e a confessarle cosa sta accadendo. La ragazza non riesce a rivelarle la verità e Carolina decide di avvertire sua madre e Rosa.

La più piccola delle sorelle Solozabal è rimasta turbata dalle urla che ha sentito durante la lite tra Ramon e Marta. Begona, però, ricorda il suggerimento di Ignacio e decide di non intervenire! La donna spiega alla giovane figlia che è meglio restare in disparte. Ancora non sa, però, che Carolina ha ragione a preoccuparsi, in quanto la furia di Ramon non si ferma qui!