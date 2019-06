Anticipazioni Grande Fratello, stasera semifinale: un altro ingresso nella Casa

Semifinale Grande Fratello, le anticipazioni sulla puntata di stasera

Cosa succederà stasera nella semifinale del Grande Fratello 2019? Barbara d’Urso ha dato le sue solite anticipazioni durante la puntata di Pomeriggio Cinque e da quello che si è capito molto ruoterà attorno a Francesca De André che con i suoi modi di fare e le sue storie ha monopolizzato quest’edizione dal suo ingresso nella Casa. Ancora una volta, purtroppo per la De André, si parlerà di Giorgio e del suo comportamento: stando al racconto di Biagio D’Anelli pare infatti che l’ex di Francesca sia tutt’altro che triste per quanto successo una settimana fa e per la rottura con la gieffina.

News Gf 2019, una semifinale targata De André: le rivelazioni di Biagio D’Anelli

Biagio ha definito Giorgio una persona “inetta” e si è rivolto a Francesca consigliandole di fare attenzione e di guardare avanti: “Lei – queste le sue parole – si pone il problema di aver dato un bacio a Gennaro, invece lui se ne va in un noto locale della Versilia a divertirsi come se fosse single. Dico: ‘Francesca, non c’è più bisogno di prove. Dovresti solo ringraziarmi’“; tra le tante cose dette a Pomeriggio Cinque Biagio ha anche tenuto a precisare che Giorgio “non aveva l’atteggiamento di un ragazzo che soffre o che è in pausa di riflessione”. Non sappiamo ciò che vedremo in onda stasera ma è da escludere, crediamo, un ulteriore ingresso di Giorgio nella Casa dopo quello che è accaduto la scorsa settimana e che ha visto una d’Urso davvero spazientita e a tratti esterrefatta. Le anticipazioni ad ogni modo non finiscono qui.

Una coppia speciale entra nella Casa: semifinale con ospiti

Francesca De André infatti avrà modo di confrontarsi anche con Gennaro Lillio dopo l’ultima importante discussione, e i concorrenti trascorreranno l’ultima settimana con una coppia che tutti conosciamo: nella Casa infatti entreranno Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane per festeggiare un anno “di una cosa”, queste le parole della d’Urso che non ha voluto svelare nient’altro al suo pubblico. Una semifinale movimentatissima insomma, alla fine della quale scopriremo tutti i finalisti di questa chiacchieratissima edizione. Tutti tranne uno, forse, perché ricorderete che in genere nella penultima puntata viene aperto un televoto tra alcuni concorrenti che poi, chiuso in finale, decreterà l’ultimo dei finalisti. Pronti per questo nuovo appuntamento col Gf?