Anticipazioni Gf Vip stasera: eliminato, mistero Elisabetta, Marchesa ospite

Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip 5? Le anticipazioni parlano chiaro: ci saranno scintille anche stasera! I protagonisti saranno pressoché gli stessi rispetto alle scorse puntate, anche perché sono argomenti che continuano a tenere banco. E quindi si parlerà ancora di Elisabetta Gregoraci, che sembra vivere un periodo un po’ di stallo con Pierpaolo Pretelli dopo un iniziale avvicinamento. Si cela un mistero sulla Gregoraci però, perché continuano ad arrivare per lei aerei con frasi misteriose e mittenti che sono altrettanto misteriosi. Lei ha preferito non rivelare nulla per ora, ha solo parlato di un gruppo di amiche. Fuori dalla Casa però il gossip impazza e si parla di un fidanzato segreto della Gregoraci. Alfonso Signorini ne parlerà con la diretta interessata stasera?

Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni sulla puntata di stasera 9 ottobre

Molto probabile che succederà, perché le anticipazioni sulla puntata di stasera del Gf Vip parlano di un’ombra che irrompe nel rapporto nato tra Elisabetta e Pierpaolo. E non dimentichiamo che lei ha sganciato la bomba sull’essere innamorata fuori, per cui se ne parlerà abbondantemente stasera. E si parlerà ancora di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ma anche di Tommaso Zorzi. Tra quest’ultimo e Adua c’è stato un chiarimento dopo la vicenda dell’albergo, ma ovviamente dovranno affrontare la questione anche su Canale 5 in prima serata. Su Adua e Massimiliano, invece, cosa salterà fuori ancora? I due hanno passato molto tempo insieme in questi giorni, possiamo già dire questo. Infine, Myriam riceverà una sorpresa e non sarà la sola…

Contessa De Blanck vs. Marchesa d’Aragona, secondo atto: stasera la del Secco torna al Gf Vip

Stasera al Gf Vip 5 ci sarà un ospite che promette scontri accesissimi. La Contessa De Blanck si troverà di fronte la Marchesa del Secco d’Aragona! E sappiamo bene come è andata la prima volta che si sono incontrate nella Casa. Nessun eliminato stasera: in nomination ci sono Myriam, Massimiliano e Maria Teresa, ma il meno votato rimarrà in nomination e non abbandonerà il gioco. Ci sarà di sicuro spazio anche per altro, visto che è esploso il caso Dayane-Oppini e tutta la Casa mormora su di loro. Senza dimenticare che si sono formati già dei gruppetti, per cui potrebbero esserci delle clip che rivelano chi dice cosa su qualcun altro.