Anticipazioni Gf Vip 5 stasera 16 ottobre: eliminato e amicizie in bilico

Ci aspetta una puntata scoppiettante stasera al Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni sono giunte direttamente dalla produzione con un comunicato. Stasera, venerdì 16 ottobre 2020, non solo ci saranno scontri a volontà, ma tornerà protagonista anche Adua Del Vesco. Stavolta non sarà in relazione a Massimiliano Morra, o almeno non dovrebbe essere così. Nei giorni scorsi Adua ha fatto la linea della vita e si è aperta tantissimo, come ha raccontato anche Elisabetta Gregoraci agli altri concorrenti aspettandosi che se ne sarebbe parlato in puntata. E così sarà, a meno che non ci sia tempo come è successo lunedì con Pierpaolo Pretelli. Il pubblico non ha preso bene il fatto che non si sia parlato più della storia di Pierpaolo pure se le anticipazioni ne parlavano e forse rimarrà deluso scoprendo che l’appuntamento al momento è saltato. Non rimandato a stasera, come qualcuno avrebbe potuto pensare. Stasera infatti toccherà alla linea della vita di Adua.

Grande Fratello Vip 5, le anticipazioni sulla puntata di stasera venerdì 16 ottobre 2020

Ma procediamo con le anticipazioni per stasera 16 ottobre 2020. Sono passati solo tre giorni dall’ultima puntata ma nella Casa ne sono successe di tutti i colori. Si parlerà molto di Matilde Brandi, che è anche in nomination. Alfonso vorrà approfondire ancora la rivalità nata tra la ballerina e Maria Teresa Ruta, che continuano a non trovare punti d’incontro. E poi si affronterà anche l’amicizia tra Matilde e Stefania, che sono amiche da tantissimi anni ma tra cui c’è l’ombra di Tommaso Zorzi. Stefania e Tommaso sono molto uniti al Gf Vip mentre Matilde è più vicina al famoso “gruppo della stanza arancione”. Ci sono state parecchie discussioni in merito in questi giorni, come Dayane contro Stefania proprio per la Brandi. Ma se ne parlerà abbondantemente, si spera, stasera. Così come si parlerà anche di Tommaso e Francesco Oppini.

Matilde a rischio contro Stefania e Guenda: anticipazioni Gf Vip stasera

Le anticipazioni del Gf Vip recitano così: “I due ragazzi si sono avvicinati molto”. Non è chiaro quindi se si parlerà dell’amicizia nata tra loro o dello scherzo finito malissimo di stanotte, che ha coinvolto tutta la Casa. Anche Guenda Goria, in nomination, sarà protagonista stasera dopo l’attacco al gruppo. E veniamo al televoto: non ci sarà un eliminato stasera, ma il meno votato rimarrà in nomination per lunedì prossimo. Chi rischia tra Stefania, Guenda e Matilde? Dai sondaggi e dai commenti sui social, la Brandi dovrebbe risultate la meno votata stasera. Ma al Gf Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…