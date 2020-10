Dayane attacca Stefania: “Non vorrei un’amica come te”, la Orlando sbotta

Giornata impegnativa oggi al Grande Fratello Vip 5: scintille su scintille! Tutto è cominciato stamattina con una rivelazione di Maria Teresa Ruta su Matilde Brandi ed è terminata con lo scontro tra Dayane e Stefania. Partiamo dal principio. Maria Teresa ha raccontato che stanotte Matilde l’ha chiamata in bagno per dirle, senza microfoni, che se da casa vogliono vederle litigare allora litigheranno, pure per il sale in cucina. Quando la Ruta ha riportato il fatto sembrava come se l’andare in bagno senza microfoni significasse per Matilde mettersi d’accordo quasi, come se fosse una strategia ecco. Davanti alla Brandi però Maria Teresa ha concordato con la versione dell’altra, ovvero che l’ha chiamata in bagno semplicemente perché lei ci stava andando e se l’è trovata davanti nel tragitto. Prima del confronto tra le due, Stefania ha sentito solo la versione della Ruta e andando in cucina ha detto che era successa una cosa grave e che andava chiarita.

Dayane Mello riporta a Matilde una frase di Stefania, ma aveva capito male ed è scontro al Gf Vip

Francesco ha insistito con Stefania per capire cosa fosse successo, lei inizialmente non voleva dire il motivo ma poi lo ha detto. Dayane ha inteso tutto come un pettegolezzo ed è corsa da Matilde a dirglielo, pure se la ballerina stava dormendo. Insomma, l’ha svegliata. La Orlando appena ha visto l’amica sveglia è andata subito a chiarire e più tardi ha scoperto che Dayane le aveva già riferito tutto. Per questo poi Stefania ha chiesto spiegazioni a Dayane, dicendole che avrebbe preferito dirlo lei a Matilde. Tra le due c’è stato un confronto leggermente acceso. La Mello ha spiegato di aver spifferato tutto a Matilde perché secondo lei Stefania ne aveva parlato male senza andare da lei. In realtà Stefania intendeva dire che la cosa grave che andava chiarita era a favore di Matilde, perché lei non pensava che potesse aver fatto una cosa del genere. Dayane ha chiesto scusa se aveva frainteso, eppure il suo astio verso Stefania Orlando sembrava provenire da altro e non solo da questo.

Gf Vip, è scontro tra Dayane e Stefania che sbotta: “Tutti amici per la vita in questa casa”

Dopo i vari fraintendimenti infatti Dayane ha cominciato a inveire contro l’altra criticandola come amica, alla fin fine. E poi le ha detto: “Non vorrei un’amica come te”. La Orlando ha preferito non rispondere, ma visto che Dayane ha continuato a giudicare il rapporto di amicizia tra Stefania e Matilde, che si conoscono da vent’anni circa, poi ha sbottato. Non solo ha detto che nemmeno lei vorrebbe un’amica come Dayane, ma le ha fatto capire che non deve darle lezioni di amicizia. E poi ha aggiunto: “Sono nate le migliori amicizie dentro questa casa, tutti amici per la vita. Ma dai, ma fatela finita”. Stefania si riferiva ovviamente al famoso gruppetto che si spalleggia a vicenda. Dayane ha detto che lei si comporta diversamente con le amiche e in tutto ciò Matilde annuiva alle frasi della Mello, come se insomma fosse d’accordo con lei e quindi contro il comportamento di Stefania.

Tommaso Zorzi e Matilde Brandi, è guerra ancor prima di venerdì al Gf Vip

Nel frattempo oggi pomeriggio anche Tommaso Zorzi ha chiarito la sua posizione con Matilde. Le ha detto di non provare simpatia nei suoi confronti perché non la avverte come una persona sincera e vera, verso lui e verso qualcun altro nella Casa. Sono tornati al famoso momento in cui Matilde ha riportato ad Adua il fatto dell’albergo, ma ha negato di aver fatto il nome di Tommaso. Inoltre ha negato di aver capito “è gay” la notte della confessione di Adua a Dayane, ma ha detto di aver capito “è lei”. In realtà i video dicono altro e su Twitter gli utenti si sono scatenati.

Solo per voi del Twitter, ecco qui il video #GFVIP

Salvate Stefania Orlando dalla nomination, vi osservo ???? pic.twitter.com/vHHGnkSx27 — ????????????????|| ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? (@MarcomeMarmorto) October 13, 2020