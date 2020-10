Zorzi ubriaco, scherzo finisce male: Oppini irato gli lancia una sedia (video)

Caos, risate, rabbia e litigi al Grande Fratello Vip, nella notta appena trascorsa. Mattatore assoluto della serata è stato Tommaso Zorzi che, dopo aver alzato decisamente il gomito (memorabile la sua scivolata con Dayane Mello, pure lei alticcia, a bordo piscina. Qui sotto il video), ha fatto finta di dichiarare il proprio amore a Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti, inizialmente, ha pensato a uno scherzo (cosa che in effetti è stata). L’influencer, però, ha proseguito nel suo intento (“Mi sono innamorato di te”) e alla fine ha scatenato l’ira di Oppini che è persino giunto a scagliare una sedia in direzione dell’amico, nel salotto della Casa più spiata d’Italia. Il tutto in un clima surreale, con un Zorzi visibilmente su di giri per l’alcol ingurgitato.

GF VIp, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: scherzo e lite

“Questo è uno scherzo?”, ha incalzato Oppini, quando Zorzi ha cominciato a dichiarare per finta il proprio amore. Le parole smielate dell’ex Riccanza, però, non si sono arrestate e nonostante Francesco si stesse alterando (“Non c’è nulla da ridere”) ha negato che stesse fingendo. Tommy ha continuato la farsa, inscenando una arrabbiatura per la reazione avuta dal figlio della Parietti. Alla fine quest’ultimo ha compreso che le confidenze romantiche di Zorzi altro non erano che uno scherzo, adirandosi ancora di più. In un mix di sorpresa e rabbia ha tirato letteralmente una sedia verso l’influencer (video qui sotto), per poi dirigersi in camera e fare il punto su quanto accaduto, definendo l’atteggiamento di Tommaso senza senso. “Uno scherzo del c…o”, ha tuonato in modo risoluto. Finita qui? No…

Zorzi e Oppini, botta e risposta al Grande Fratello Vip: lo scherzo finisce male

C’è quindi stato un altro botta e risposta in cui Zorzi ha domandato a Oppini perché un scherzo simile si può fare con un uomo e una donna (in riferimento a quello fatto pochi giorni fa con Pierpaolo Pretelli e Guenda Goria) e non con due uomini. “Ero in imbarazzo perché non sapevo che dire. Ci tengo a te, non voglio ferirti. Era uno scherzo fuori luogo”, ha ribattuto Francesco che ha ribadito il proprio disappunto su quanto avvenuto anche ad altri inquilini. Nella fattispecie non gli è andato giù che Zorzi, dopo lo scherzo, si sia infastidito (buttando persino una tazzina per terra) per la sua reazione piccata, sottolineando nuovamente l’imbarazzo provato. “Non è stata una bella roba”, ha concluso.

5. TOMMY ROMPE LA TAZZA E L'ACQUA FRIZZANTE NEGLI OCCHI #GFVIP pic.twitter.com/c2wzryapdW — adri (@_myfictionworld) October 16, 2020