Dayane nega il gruppo, Guenda attacca: “Branco”, la Casa è spaccata

La Casa del Gf Vip 5 è spaccata in due. Le fazioni sono ormai ben evidenti, anche se c’è da dire che in questi giorni in cui sono numericamente di meno sembra esserci più armonia. Massimiliano, Elisabetta, Adua e Guenda sono chiusi nel Cucurio e tutti gli altri ieri sera nella Casa erano tutti insieme, a ridere e scherzare e si sono divertiti moltissimo. Niente gruppetti quindi in questi giorni, ma cosa succederà quando torneranno le persone del Cucurio? E chissà cosa succederà soprattutto quando entreranno i nuovi concorrenti! Nel frattempo Guenda Goria sembra la più agguerrita contro il gruppo, ancor più di Tommaso Zorzi, ed è stato chiaro nel daytime del Gf Vip andato in onda oggi su Canale 5. Nelle immagini scelte per il montaggio, infatti, abbiamo ascoltato i confessionali e le confessioni di Dayane Mello e della stessa Guenda.

Gf Vip, Dayane nega che c’è un gruppo nella Casa: le parole in confessionale

Dayane, che ieri ha scatenato un litigio con la Orlando, ha confidato a Enock che secondo lei Tommaso ha parlato di gruppo perché lui si sente solo e isolato. In realtà Zorzi ha spiegato più volte la sua posizione nei confronti degli altri inquilini della Casa, dicendo di aver bisogno di più tempo per costruire rapporti profondi e stabili e soprattutto di essere un battitore libero. Non ha bisogno insomma di un gruppo che lo spalleggi per andare avanti nel reality show. Ma Dayane sembra sicura di una cosa: “Loro pensano che così facendo il nostro gruppo diventiamo forti e cerchiamo di eliminare gli altri. Non è vero, non è da noi”. In realtà è esattamente ciò che succede quando si crea un gruppo al Grande Fratello Vip, che i membri del gruppo lo decidano o meno. Stabilendo affetti con una cerchia di concorrenti è automatico nominare gli altri, d’altronde. E se il gruppo è numericamente superiore al non-gruppo, allora in nomination ci finiranno sempre gli altri.

Guenda Goria non cambia idea: “C’è un gruppo, anzi un branco”

Questo è il succo del discorso quando si parla di gruppo, non è necessario insomma che si mettano d’accordo per nominare tutti le stesse persone. E infatti nel daytime stesso hanno mostrato come tutti gli appartenenti al gruppo abbiano nominato Guenda. Quest’ultima in confessionale, dopo la puntata di lunedì, ha detto che si aspettava di finire in nomination e che chi non fa parte del gruppo piano piano verrà nominato. E ha aggiunto: “Il gruppo c’è e tante volte per me è branco. Questo è un branco, chiunque non fa una cosa che non sia in linea con il pensiero comune allora sei il nemico”. Guenda ha poi lanciato un chiaro messaggio a tutti: non ha intenzione di fare nulla per compiacere il gruppo e per piacere al gruppo.