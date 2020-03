Anticipazioni finale Amici: vincitori e meccanismo, poi nuova sfida a maggio

Finale Amici 19 anticipazioni, il 3 aprile la sfida per il vincitore assoluto (che andrà ad Amici All Star)

La finale di Amici 19 andrà in onda il 3 aprile e sarà una puntatona di quelle indimenticabili, visto che quest’edizione è stata chiacchieratissima non solo per le polemiche esplose sulla giuria ma anche per il carattere molto particolare dei concorrenti, soprattutto dei ballerini. Su Canale 5 andrà in onda una super-sfida che decreterà il vincitore assoluto dell’edizione 2020 e che se tutto dovesse andare bene dovrà scontrarsi con altri Big nel nuovo show pensato da Maria De Filippi: Amici All Star.

Anticipazioni finale Amici, scontro tra i ballerini per la vittoria: Javier Rojas super favorito

Ricordiamo che i circuiti sono ben due: il primo è quello dei ballerini, visto che in finale sono arrivati sia Javier Rojas sia Nicolai Gorodiskii, ed è molto probabile che sarà il primo a disputarsi; il secondo, che è poi quello più importante, è la gara principale che vedrà il vincitore della categoria di Ballo scontrarsi con le due cantanti che hanno superato quest’altrettanto chiacchierata semifinale: Giulia Molino e Gaia Gozzi. Inutile dirvi che le cose potrebbero andare anche diversamente: magari non ci sarà alcun circuito e sarà un tutti contro tutti che vedrà un ballerino scontrarsi con un cantante. Di certo i vincitori saranno due, come accade sempre da anni a questa parte.

Le altre anticipazioni sulla finale: possibile meccanismo, sorprese e ospiti

Il meccanismo dunque è incerto: potrebbe succedere che l’ultimo al televoto, probabilmente Nicolai, debba decidere con chi sfidarsi, così come potrebbe accadere che sarà la giuria a scegliere, e su questo dubitiamo che non si procederà con la gara di danza; a turno poi ogni vincitore dovrà sfidare gli altri concorrenti fino a decretare il campione di quest’edizione. Non sappiamo nulla sulle sorprese, che probabilmente mancheranno perché già andate tutte in onda, così com’è probabile che non vi siano ospiti per via del Covid-19 che rende complicati gli spostamenti. Al momento Amici All Star è previsto a maggio: se dovesse cambiare qualcosa ve ne metteremo subito a conoscenza. Il vincitore di Amici 2020 nel caso avrà molto su cui prepararsi e tanto da imparare da questa nuova importante sfida!