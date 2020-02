Amici Serale, data d’inizio e programmazione: le anticipazioni sul talent show

Serale Amici 2020, svelata la possibile data d’inizio

Le anticipazioni sulla data d’inizio del Serale di Amici 2020 vengono direttamente da Tvblog che però parla di indiscrezioni e non di notizia certa. Che ci fosse aria di cambiamento nel talent show di Canale 5 è stato evidente quando abbiamo visto assegnare molto tempo prima le maglie del Serale: perché iniziare così presto rispetto alle altre edizioni? La spiegazione sta proprio nella data d’inizio di Amici: stando alle indiscrezioni pubblicate da Tvblog il talent show dovrebbe iniziare il 28 febbraio, quindi di venerdì, per poi avere una programmazione non proprio certissima. Vi spieghiamo tutto subito.

Amici Serale programmazione: il talent show al venerdì e poi al sabato

Secondo quanto spiegato da Tvblog – ma in realtà queste indiscrezioni non sono nuove – Maria De Filippi andrebbe in onda solo inizialmente il venerdì contro La Corrida di Carlo Conti: uno scontro azzardato, diciamocelo, perché il programma di Rai Uno è seguitissimo, e sebbene il pubblico sia abbastanza diverso potrebbe dare non pochi problemi al Biscione. Il piano dovrebbe essere questo comunque: far partire Amici di venerdì con C’è posta per te al sabato, e poi decidere se collocarlo al sabato contro Ballando con le stelle oppure se lasciarlo al venerdì nel caso di ascolti soddisfacenti.

Maria De Filippi e Carlo Conti, scontro fra titani

Carlo Conti e Maria De Filippi contro dunque. Con Milly Carlucci libera di volare col suo Ballando con le stelle. Ci sembra tutto molto improbabile, perché poi bisognerebbe capire cosa piazzerà Mediaset contro il talent di Rai Uno, ma non impossibile: una collocazione di Amici al venerdì in effetti potrebbe giovare agli ascolti del programma. Al momento è tutta una grande ipotesi ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Restate con noi!