Anticipazioni finale Amici, tutti i premi in palio: ecco cosa vinceranno i concorrenti

Finale Amici, le ultime anticipazioni sulla puntata di sabato 25 maggio

Tutte le anticipazioni che dovevamo darvi sulla finale di Amici 2019 ve le abbiamo già date: gli ospiti sono noti e il meccanismo di gara non dovrebbe essere diverso da quello degli altri anni, essendo probabile che la giuria farà il nome di colui che dovrà dare inizio alle danze sfidando uno degli altri concorrenti. Quali saranno invece i premi che Maria De Filippi consegnerà ai concorrenti di quest’anno? Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo proprio dai premi già consegnati.

I premi consegnati finora e i successi dei concorrenti di Amici 2019

L’unico che finora non ha ancora ricevuto nulla è stato Rafael Quenedit mentre tutti gli altri possono dirsi soddisfatti: Tish ha vinto il premio Tim, Mameli ha trionfato in radio e ha ricevuto il premio Radio 105, Vincenzo Di Primo il premio Banca 5 che gli sovvenzionerà un periodo all’estero presso la prestigiosa Complexions Contemporary Ballet, Giordana Angi e Alberto Urso hanno pubblicato il loro primo disco (come Tish e Mameli, del resto). Chiaramente anche per Rafael arriverà qualcosa di ghiottissimo ma bisognerà aspettare domani per capire cosa. Di certo sia lui sia Vincenzo saranno invitati da Maria De Filippi a far parte dei ballerini professionisti, come già è stato fatto con il bravissimo Umberto Gaudino.

Anticipazioni finale Amici 2019, cosa vincono i concorrenti?

Quali sono invece i premi più ambiti? Il primo è senz’altro quello che sarà assegnato al vincitore assoluto: un trofeo che vale 150mila euro; il secondo è quello di categoria che sarà assegnato a un cantante o a un ballerino a seconda di quello che succederà: se ad esempio si sfideranno prima i due cantanti il premio di categoria andrà a un cantante; se invece si sfideranno prima i due ballerini il premio di categoria andrà appunto a un ballerino. Si tratta di ben 50mila euro, una grossa cifra che rappresenterebbe una grande gratificazione sia per Rafael sia per Vincenzo che sinora hanno dichiarato di voler far qualcosa per i loro genitori. Non mancherà chiaramente neanche il premio della critica e sicuramente tante altre proposte saranno avanzate da compagnie di ballo e non solo: non possiamo anticiparvi alcunché su queste ultime perché i premi cambiano di anno in anno. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo ai quattro talenti in gioco, sicuri del fatto che sarà Alberto a vincere.