Alberto Urso verso la vittoria ad Amici 2019, l’avvertimento della sorella

Vincitore Amici 2019: Alberto Urso superfavorito

Chi segue Amici 2019 avrà capito o almeno fiutato che Alberto Urso è il candidato numero uno alla vittoria del talent show: una vittoria che non è meritata, di più, e che rappresenta il giusto premio di un percorso impeccabile, visto che Alberto non è soltanto un fuoriclasse ma anche un ragazzo umile, gentile e simpatico, ha dimostrato di sapersi e volersi mettere in gioco senza polemizzare e ha colto il senso del programma soprattutto al Serale, quando si è esibito in parecchi generi musicali. Come si potrebbe anche solo pensare di sostenere insomma che la sua vittoria non sarebbe meritata? In questo post vi parleremo proprio dell’ultimo giorno di Alberto prima della finalissima – del day time andato in onda, chiaramente – e di un incontro speciale che ci dice qualcosa di più sul conto del cantante lirico.

Alberto Urso rivede la sorella: lettera strappalacrime prima della finale

Come vi abbiamo raccontato ieri, Alberto ha preso seriamente quest’ultima settimana ad Amici di Maria De Filippi a tal punto che era nel panico fino a qualche giorno fa per via dei tanti brani da preparare in vista della finale; ha cercato di tranquillizzarlo la sorella che oggi gli ha fatto visita dopo aver sentito leggere la lettera che gli aveva scritto: “Ciao Albertino – queste alcune delle parole del messaggio della ragazza –, come sai siamo sempre stati complici e non ci siamo mai traditi neanche nelle situazioni più difficili. I nostri mondi sono sempre stati diversi, è arrivata la tua occasione e io ora mi sento pronta a dirti quant’è grande la gioia che provo nel vederti. Ne approfitto per dire direttamente a te che sei il fratellone che tutti vorrebbero”. “Ora che me l’ha detto – ha commentato Alberto – sono contento. Litighiamo spesso ma le voglio bene”.

Amici 2019, Alberto in ansia: il consiglio della sorella

“Non devi stare in ansia – queste le parole della sorella dopo il lungo abbraccio al fratello –. Devi pensare che è l’ultima puntata, goditela. La mamma mi manda a dirti che ti ama. Finora hai spaccato! Lasciane mezzo a Vincenzo – così invece si è riferita ai cannoli siciliani inviatigli dalla famiglia –… Devi star tranquillo e ti devi divertire”. Siamo sicuri che non si divertirà soltanto perché saranno copiose le lacrime quando Maria De Filippi gli consegnerà la coppa della vittoria; tutti hanno fatto il suo nome finora e anche noi siamo sicurissimi che né Giordana Angi né Rafael Quenedit né Vincenzo Di Primo riusciranno a batterlo.