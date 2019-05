Finale Amici 2019, Alberto Urso nel panico: la confessione ad Alfonso Signorini

Amici 2019: Alberto Urso verso la finale

La finale di Amici 2019 si sta avvicinando e i concorrenti iniziano a sentire il peso di un momento così importante per la loro carriera e per il loro futuro. Tra questi spicca soprattutto Alberto Urso che più di tutti nel suo percorso ha dimostrato di essere pronto a qualsiasi tipo di sfida e di curare ogni minimo dettaglio: ricorderete senz’altro ad esempio quando Rudy Zerbi propose a lui e Giordana Angi di cantare Blue degli Eiffel 65 e se Giordana si rifiutò categoricamente lui invece iniziò subito a pensare a come ballare e cantare al meglio. Ecco perché Alberto è nel panico totale in questi giorni: il cantante lirico avverte il peso della finale e ha iniziato a studiare tutto sin da subito; lo ha confessato non soltanto a Vincenzo Di Primo ma anche ad Alfonso Signorini, entrato in casetta – come si è visto nel day time di oggi – per pubblicizzare il suo nuovo libro su Amici 2019, Ma grande come il mare.

Finale Amici 2019, Alberto Urso ansioso: la confessione ad Alfonso Signorini

“Ho l’ansia, compare – queste le parole di Alberto a Vincenzo che aveva cose più serie a cui pensare, diciamocelo –! Devo mettermi a studiare sin da subito a palla! Ho l’ansia già da adesso, fratè!”. Se questo all’inizio poteva sembrare un semplice sfogo, successivamente abbiamo scoperto che i fatti non stanno proprio così: parlando con Signorini infatti Alberto ha confessato di aver avuto un’ansia pazzesca e di aver passato tutta la notte a studiare. Non ci meravigliamo, a fronte di quanto stiamo vedendo e di quello che il cantante ha dimostrato ad Amici, se tutti i pronostici sulla finale fanno il suo nome e non quello degli altri concorrenti: chissà se gli scommettitori anche questa volta avranno fatto centro.

Finalisti Amici, i concorrenti soddisfatti del loro percorso

Sta di fatto che l’unico davvero preoccupato al momento sembra essere solo Alberto: Giordana ad esempio ha dichiarato di essere “profondamente grata, quindi questa cosa mi dà una calma non indifferente”; anche Rafael non si è scomposto e ha pensato invece al percorso fatto: “Mi sento molto tranquillo perché ho fatto un percorso bellissimo e ho imparato ad essere più versatile”; Vincenzo non si è ancora espresso sull’argomento ma dubitiamo che avrà le stesse reazioni di Alberto. Noi comunque vi terremo aggiornati: la finale può giocare brutti scherzi anche alla persona più tranquilla!