Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre quello che è successo tra Bill e Steffy

Beautiful anticipazioni: Ridge scopre che Bill e Steffy sono stati a letto insieme

Si riaccende l’odio tra Bill Spencer e Ridge Forrester a Beautiful. Nelle puntate italiane della soap opera lo stilista sta per scoprire quanto accaduto tra il rivale e la figlia Steffy. Ridge si reca a casa di Steffy dopo aver appreso da Brooke, che sta per sposare, che la giovane è scossa per qualcosa. Brooke chiede alla figliastra di farle da damigella di nozze ma la ragazza è devastata e rifiuta l’invito. Brooke suggerisce così a Ridge di recarsi da Steffy per capire cosa sta succedendo nella vita della moglie di Liam. Steffy all’inizio non vuole dire nulla al padre conoscendo i suoi trascorsi con Bill. Ma alla fine, completamente stravolta, decide di rivelare tutta la verità a Ridge.

Ridge sconvolto per la rivelazione di Steffy Forrester

Il racconto di Steffy travolge e ferisce Ridge Forrester. L’uomo consola la figlia per poi correre alla Spencer Pubblications. Qui prende a pugni Bill per quanto accaduto con Steffy. Anche Ridge è infatti convinto che l’uomo abbia usato la nuora per vendicarsi di Liam. Quest’ultimo, intanto, ha preso la sua decisione definitiva: non vuole più stare con Steffy nonostante il figlio in arrivo. Liam e Steffy si lasciano e Spencer Junior trova una spalla su cui piangere in Hope Logan. Che, avvertita da Sally Spectra, cerca di aiutare in qualche modo il suo ex ragazzo.

Beautiful anticipazioni: Bill Spencer chiede a Steffy di sposarlo

Nonostante i pugni di Ridge, Bill sente di amare ancora Steffy. Per questo, una volta appresa la decisione di Liam di lasciare la moglie, chiede alla nuora di sposarlo. Steffy, turbata da questa proposta di matrimonio, rifiuta immediatamente: la Forrester ama ancora Liam e vuole fare il possibile per tornare con il ragazzo.