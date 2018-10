Anticipazioni Beautiful puntate italiane: Hope aiuta Steffy e Liam

Beautiful anticipazioni: Hope si intromette tra Liam e Steffy

Il ritorno di Hope Logan ha un certo peso a Beautiful. La figlia di Brooke, dopo un lungo periodo trascorso a Milano, è rientrata definitivamente a Los Angeles. E subito si intromette tra Liam e Steffy, rispolverando quel triangolo amoroso che per anni ha dominato la soap opera americana. All’inizio, però, Hope è all’oscuro della realtà dei fatti: non sa del tradimento di Bill e Steffy. Per questo cerca di riappacificare Steffy e Liam, che si sono ufficialmente separati. Hope si reca prima nell’albergo dove alloggia Liam e poi da Steffy. Durante la visita a Liam, arrivata dopo una chiacchierata con Sally Spectra, Hope racconta le sue avventure in Italia e rivela di essere rientrata in California per restare. La giovane dà il proprio sostegno a Liam, che vede parecchio confuso e instabile.

Hope Logan aiuta Steffy a fare pace col marito Liam

Dopo l’incontro con Liam Spencer, Hope Logan si reca a casa della sorellastra Steffy. Quest’ultima, incinta e sconsolata, è stupita dall’arrivo di Hope. Che non sapendo nulla invita la giovane Forrester a ricongiungersi col marito. Hope rivela a Steffy il nome dell’albergo dove si trova Liam e le consiglia di non mandare all’aria il suo matrimonio. Steffy ringrazia Hope e corre da Liam. Le suppliche della figlia di Ridge sono però tutte inutili: Liam non vuole più stare con lei, nonostante il bambino in arrivo.

Hope si riavvicina a Liam dopo che scopre la realtà

Steffy e Liam non torneranno più insieme e appena Hope scopre la realtà dei fatti cambia idea sulla Forrester. Hope si riavvicina sentimentalmente a Liam, con il quale convola a nozze. Con grande dispiacere di Steffy che, dopo averle provate tutte per riconquistare Liam, è costretta ad essere una madre single.