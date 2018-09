Beautiful puntate America, Steffy madre single: la rivincita su Hope

Beautiful anticipazioni America: Steffy ha la meglio su Hope

Continua lo scontro tra Steffy e Hope nel corso delle puntate americane di Beautiful. Ad avere la meglio alla Forrester Creations è la figlia di Taylor. Ridge decide di tenere solo una linea di intimo nell’azienda di famiglia. Dopo diversi giorni, l’ex marito di Brooke sceglie di mantenere la linea di Steffy. Hope si arrabbia parecchio, poiché convinta che abbia scelto pensando all’amore che prova per la figlia. In realtà, Ridge spiega a Brooke di aver preso questa decisione per il bene dell’azienda. La linea di Steffy convince di più il pubblico per la sua originalità. Infatti, rispetto a quella di Hope ha ricevuto più successo. Ovviamente la giovane Forrester è soddisfatta di questo risultato, al contrario della figlia di Brooke. Quest’ultima affronta, ancora una volta, la sua rivale. Proprio durante questo confronto, Steffy dichiara di essere una madre single e di voler dimostrare a sua figlia Kelly quanto una donna può essere forte.

Ridge sceglie la linea di Steffy: la giovane Forrester soddisfatta della scelta

Steffy rivela di voler essere una guida per sua figlia Kelly. Hope pensa che lei sarà una madre perfetta per la bambina, ma è convinta che lei vorrebbe avere la vita che ha lei. Infatti, ricordiamo che Liam ha scelto di sposare la figlia di Brooke, anziché Steffy, con cui da tempo aveva problemi. Ma la Forrester dichiara di non volersi vendicare di lei perché è la moglie dello Spencer. Ora il suo unico obbiettivo è quello di essere una mamma perfetta e una guida per Kelly. A questo punto, secondo la figlia di Taylor, Hope potrebbe averla presa troppo sul personale. Ridge ha preso questa decisione per mandare avanti l’azienda nel migliore dei modi.

Steffy e Hope, è arrivata la tregua? Ridge chiede a Brooke di mettere pace

La guerra tra Hope e Steffy sembra essere finita con la decisione presa da Ridge per la Forrester Creations. Ma tra loro l’aria di rivalità continua a farsi sentire. Nel frattempo, Ridge chiede a Brooke di non dare la colpa a Steffy per quanto accaduto, altrimento alimenterà ancora di più i pensieri di Hope e le due rivali non faranno mai pace.