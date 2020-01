Anticipazioni Amici, tutti contro Giulia: lei in lacrime, interviene Rudy

Amici di Maria De Filippi, allievi contro Giulia Molino: commenti poco carini durante le sue prove

Tutti contro Giulia Molino ad Amici 19: questa è la situazione che si è verificata nella registrazione di oggi, e che vedremo sabato prossimo. Le anticipazioni di Amici cominciano proprio con questa situazione. Maria De Filippi ha aperto la puntata con un video in cui alcuni allievi prendono in giro Giulia durante le prove. In particolare hanno deriso la giovane cantante sul suo modo di fare rap, dicendo che in realtà il suo cantare non è nulla di eccezionale. A fare questi commenti contro Giulia sono stati in particolare quattro concorrenti: Gaia, Martina, Stefano e Skioffi. Questo video ha fatto molto male alla diretta interessata, che dopo aver sentito tutte questi pareri sul suo conto è scoppiata in lacrime.

Anticipazioni Amici: Giulia in lacrime dopo le critiche, interviene Rudy

Mentre Giulia era amareggiata al suo banco, Rudy Zerbi ha preso le sue difese. L’insegnante è intervenuto per sgridare i quattro, visto che se pensano certe cose è giusto che lo dicano in faccia a Giulia. Quest’ultima intanto continuava a piangere, soprattutto perché non si aspettava questo comportamento da parte di alcuni che riteneva degli amici. In particolare, come riporta Il Vicolo delle News, non se lo aspettava da Skioffi – sorprendentemente eliminato -, perché pensava di avere un buon rapporto di amicizia con lui. In settimana inoltre abbiamo sentito Giulia dire a Skioffi di passare nella sua squadra, dove sarebbe stato apprezzato di più. Tutto questo sarà stato scatenato dal fatto che Giulia Molino, che ha un passato a Uomini e Donne, sia tra i migliori della classe da un po’ di tempo?

Amici 19, tutti contro Giulia nella scuola di Maria De Filippi

Ma già nel daytime di oggi abbiamo assistito a una Martina contro Giulia. La prima in realtà era più infuriata per e con Francesco, ma quando Giulia ha provato a intervenire nella discussione lei l’ha zittita. Martina ha detto a Giulia di non parlare, perché altrimenti avrebbe cominciato a farlo lei per prima su Francesco e Giulia e non avrebbe più finito. Un modo per dire che non le piacciono i due cantanti come persone, e forse neanche come artisti. Alla fine, comunque, Martina non ha voluto discutere con Giulia, uscendosene così: “Io le sceneggiate napoletane non le faccio”.