Skioffi eliminato da Amici, doccia fredda: Gaia esce in lacrime, gli eliminati sono due

Amici 19, Skioffi eliminato a sorpresa: con lui anche Ayoub va via

Skioffi è stato eliminato da Amici 19. No, non si tratta di una bufala ma di anticipazioni di poco tempo fa diffuse dal Vicolo delle News, dunque affidabili. Apprendiamo la notizia con un certo stupore perché nonostante gli esordi non proprio fantastici Skioffi non era certo un cantante da eliminare: i suoi testi sono originali e sicuramente al Serale avrebbe potuto dare il massimo. L’eliminazione è stata voluta dai professori che hanno fatto l’esame a chi della squadra perdente non era stato mai schierato: siccome la squadra che ha perso è stata quella di Gaia Gozzi, e siccome a non essere stati schierati sono stati proprio Skioffi e Ayoub, l’esame lo hanno sostenuto loro che sono stati mandati via. Una doccia fredda, non c’è che dire.

Skioffi eliminato dopo la sfida a squadre: esame con esito negativo per il cantante

La sfida squadra ha visto scontrarsi questi concorrenti:

Gaia VS Giulia, ha vinto Gaia; Javier VS Valentin, ha vinto Javier; Nyv VS Stefano, ha vinto Nyv; Talisa VS Federico, ha vinto Federico; Jacopo VS Francesco, ha vinto Francesco.

Gaia Gozzi e Skioffi, la polemica si accende: cos’è successo nell’ultima registrazione di Amici 2020

Gli esami di Ayoub e Skioffi non sono andati bene, e la loro eliminazione ha mandato in crisi la classe; è scoppiata anche una polemica con Gaia, accusata di non aver fatto esibire Skioffi per quattro settimane di fila. Effettivamente il cantante non ha tutti i torti, e forse un capitano, oltre a pensare alla vittoria, perché tanto alla fine se vogliono eliminarti ti eliminano comunque, dovrebbe pensare anche al benessere della squadra; e che Skioffi sia stato eliminato dopo quattro puntate di silenzio non depone propriamente a favore della ragazza. Gaia si è sentita attaccata dal suo ex collega, è uscita dallo studio ed è tornata piangendo: ne sapremo meglio di più la prossima puntata ma è chiaro che sarà una messa in onda molto difficile. Segnaliamo infine che sono entrati due nuovi ballerini: uno scelto da Alessandra Celentano, Nicolaj, l’altro voluto da Veronica Peparini, di cui però il Vicolo delle News non ha fatto il nome.