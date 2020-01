Giulia Molino a Uomini e Donne prima di Amici: ecco chi ha corteggiato

Amici, Giulia Molino è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne: spunta un video dal passato

Giulia Molino ha un passato a Uomini e Donne! Ebbene sì, la cantante di Amici 19 è stata una corteggiatrice qualche anno fa. Non possiamo dire con certezza che Giulia abbia tentato in tutti i modi di arrivare in televisione, perché è probabile che il tronista che ha corteggiato le piacesse davvero. Insomma, che abbia partecipato per un reale interesse e non per… business, come dice sempre Tina Cipollari! Se nella vita il suo sogno è cantare, difficilmente il Trono Classico sarebbe stata la vetrina giusta per arrivare alle case discografiche. In ogni caso, andiamo subito a scoprire chi ha corteggiato Giulia Molino a Uomini e Donne!

Giulia Molino a Uomini e Donne: chi era il tronista che ha corteggiato?

Una fanpage di Instagram della cantante ha pubblicato il video in cui Giulia si presenta al tronista. Lui è Luca Onestini, per cui possiamo risalire all’anno in cui la cantante è stata corteggiatrice. O almeno avrebbe voluto diventarla, perché non ha avuto un percorso poi con Luca nel programma. Era la stagione 2016-2017, quando Luca è salito sul trono dopo aver corteggiato a sua volta Clarissa Marchese. Giulia si è presentata così a lui: “Ho tanti ricci quanto disordine, sia nella testa che nella vita. Sono abbastanza disordinata!”. E poi gli ha manifestato tutto il suo interesse: “Però se sono qui ho le idee abbastanza chiare sul fatto che mi piaci. Mi piacciono le tue mani, è una cosa che noto. Noto nelle persone le mani e gli occhi!”.

Giulia Molino ad Amici 19 dopo Uomini e Donne:

Sembrava avere le idee ben chiare anche a Uomini e Donne come ad Amici di Maria De Filippi. Giulia da qualche settimana è tra i migliori della scuola e nessuno riesce a toglierle il posto. Neanche Gaia Gozzi, che è entrata in crisi dopo l’ennesima sfida persa contro di lei. Non è andata bene come corteggiatrice di Luca Onestini, ma possiamo assolutamente dire che Giulia Molino ad Amici 19 ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo!