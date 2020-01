Amici, Gaia e Federico stanno insieme? Spunta nuova storia d’amore: video

Gaia Gozzi e Federico Pietrucci stanno insieme? I due allievi scatenano il gossip ad Amici!

Gaia e Federico sono fidanzati? Ad Amici di Maria De Filippi potrebbe essere nata una nuova coppia, ma per ora sono solo sospetti nati dal daytime di oggi. Abbiamo visto Gaia Gozzi in lacrime e in forte crisi, ma a consolarla ci ha pensato proprio Federico Pietrucci. Il suo modo di fare con la cantante, però, ha fatto sospettare i fan. Gaia dopo la scorsa puntata si è chiusa in bagno per mezzora. Federico andava a controllare ogni tanto come stesse procedendo la situazione. Quando Gaia è uscita, lui è rimasto sull’uscio della porta per capire il vero stato d’animo di Gaia, per capire se potesse avvicinarsi per consolarla o meno. Perché magari a lei andava di stare da sola. Poi ha chiuso la porta dello spogliatoio, si è avvicinato piano, con molta dolcezza e delicatezza, fino ad abbracciarla. A quel punto Gaia si è abbandonata e ha ricominciato a piangere.

Amici 19, le lacrime di Gaia dopo la sfida con Giulia: “Non capisco”

Dopo le lacrime, Gaia si è aperta con Federico: “Sembra quasi che solo perché io ho scritto un progetto, faccio musica di un certo tipo con una certa ricerca sonora, di significato… Perda di intensità. Non capisco. Io sto in studio a cercare il suono perfetto per suscitare le emozioni nelle persone, per far capire cosa provo in quel momento. […] Non è solo far ballare… E se anche fosse solo far ballare, non so cioè per me…”. Pur non trovando le parole giuste, la cantante di Amici 19 è comunque riuscita a far capire il suo problema. E ha aggiunto: “Sembra che io debba stracciarmi le budella per dimostrare intensità. La mia intensità è mia, è il mio modo di…”.

Amici, Gaia e Federico stanno insieme? Lui la chiama “amore”

Federico ha provato a consolarla e l’ha anche chiamata “Amore” per interrompere il suo sfogo. E poi le ha tenuto la mano, le accarezzava la gamba per rasserenarla e poi il braccio… Da questo, e dal modo in cui si è avvicinato a lei, il modo in cui l’ha stretta a sé per calmarla, qualcuno ha iniziato a domandarsi: Gaia e Federico di Amici stanno insieme? Magari sono solo grandi amici, d’altronde anche tra amici al giorno d’oggi è facile chiamarsi “amore” o “tesoro”. Ma torniamo alla crisi di Gaia, che aveva davvero bisogno di sfogarsi e tirare tutto fuori. Infatti ha proseguito: “È come se io avessi la lettura esatta, gli altri no. Cosa sto facendo di sbagliato per non dare la lettura giusta?”.

Gaia Gozzi in crisi ad Amici: “Non fare paragoni con Giulia”

Federico ha poi fatto il nome di Giulia, ma Gaia lo ha subito fermato: “No, non farmi i paragoni con Giulia ti prego. Anche no adesso. Siamo due cose diverse”. Giulia è arrivata nello spogliatoio, ma non c’è stato nessuno scontro. Gaia ha continuato a ripetere di non capire cosa sta sbagliando, ma crede tantissimo in ciò che fa per cui continuerà a lavorare per arrivare al meglio al pubblico. Martina poi le ha consigliato di non sfidare più Giulia affidando il giudizio a Rudy Zerbi, perché lui avrebbe una preferenza per Giulia. Ma Gaia è davvero convinta di ciò che fa: “Io sono ben salda su quello che sono. Posso dirti? Credo di riuscire a fargli cambiare idea”.