Anticipazioni Amici 20: cosa succederà nella puntata di sabato 28 novembre 2020? I dettagli sono già trapelati sul Web. Sarà una puntata ricca di tensioni, visto che un allievo dovrà già abbandonare la scuola mentre un’altra vivrà col fiato sospeso i prossimi giorni. Come riportato dalla pagina Amici News, ci sono state due sfide di canto oggi. Gregory contro Leonardo Lamacchia ma anche Deddy contro Giulio Mosca. Ebbene, solo uno di loro ha vinto mentre un altro ha dovuto lasciare il banco a un nuovo allievo di Amici 20.

Leonardo ha vinto la sfida contro Gregory: è stata Arisa a metterlo in sfida, con un motivo che ha fatto parecchio discutere. Giulio Mosca è stato eliminato, quindi la sua felpa è passata a Deddy che è entrato ad Amici 20. Dopo queste sfide, i concorrenti si sono presentati davanti agli insegnanti per confermare o meno il banco. Il meccanismo è ormai noto: il professore esamina gli allievi con cui lavorano e decide se ridare o meno la felpa.

Per Arianna è arrivata una doccia fredda: Rudy Zerbi non ha ritenuto la sua esibizione sufficiente, ma non l’ha eliminata. Zerbi ha sospeso il giudizio di Arianna e deciderà in settimana se confermare il suo banco o meno. I cantanti si sono esibiti anche davanti a un produttore musicale americano che era in videochiamata con lo studio. Il produttore si è espresso sui concorrenti e non per tutti è stato un giudizio positivo. Per esempio ha detto ad Arianna e Esa, che oggi si è dichiarato a Giulia, che non produrrebbe un suo pezzo. Ha apprezzato Evando e di sicuro produrrebbe Leonardo: in settimana lavoreranno insieme per questo.

Sempre a proposito dei cantanti, Kika ha convinto ancora una volta la sua professoressa Arisa ma non agli altri due. Evandro invece non ha convinto Rudy, che si è anche arrabbiato perché l’allievo si è rifiutato di cantare un brano che gli aveva assegnato. Sangiovanni promosso dal suo professore, anche il nuovo arrivato Deddy si è esibito. Rudy ha confermato anche la maglia a Esa. Aka7even è piaciuto a tutti, mentre Letizia non è piaciuta a Rudy e Anna Pettinelli. Raffaele ha preso un bel 10 dalla sua insegnante Arisa.

Le anticipazioni di Amici 20 per sabato 28 novembre proseguono con i ballerini. Con l’esibizione di Rosa si è accesa la sfida tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Quest’ultima non ha giudicato in modo positivo neanche l’ultima esibizione della ballerina, che in settimana si è duramente sfogata. Così Lorella ha pensato di proporre un’altra coreografia con Riccardo, ma ad Alessandra non è piaciuto neanche lui. Al contrario di questi due ballerini, Giulia e Samuele sono piaciuti anche alla Celentano.