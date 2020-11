Amici 20, Rosa furiosa dopo critiche Celentano: “Mi sono rotta”, duro sfogo

La ballerina Rosa Di Grazia non ha reagito bene alle critiche di Alessandra Celentano. Nella puntata di sabato di Amici 20, la Celentano ha confermato il suo parere sulla ballerina. Secondo lei, Rosa è una ballerina più che mediocre e non è certa di potersi ricredere. Questo perché non riconosce in Rosa una buona preparazione tecnica o particolari doti da ballerina. E ha aggiunto di non essere certa che col tempo potrà migliorare. Poi ha specificato “sei bellissima”, un complimento che a Rosa ha dato molto fastidio.

Nel daytime di oggi, dopo che Esa le ha chiesto cosa avesse, Rosa ha risposto di essere molto molto arrabbiata. Esa le ha detto che pure se è fuori discussione il fatto che il parere di Alessandra Celentano conti molto, la ballerina non deve farsi abbattere. Anche perché c’è comunque qualcuno che crede in lei e che le ha confermato la maglia, ovvero Lorella Cuccarini. Poi Rosa ha spiegato il suo punto di vista:

“Mi sono rotta le scatole ma veramente tanto di sentirmi dire ‘sei bella, però sei una ballerina mediocre’. Cioè io se sono bella è un valore aggiunto a quello che faccio nella vita. Sto qua non perché mi hanno detto sei bellissima quindi entra. Mi hanno detto vali, puoi prendere quel banco”.

Rosa è consapevole di non avere molta tecnica, ma lei preferisce puntare sulle emozioni. Aka7even le ha detto di essersi emozionato durante la sua esibizione. Rosa ne è stata molto contenta, poi si è sfogata ancora sulla Celentano:

“Con tutto il rispetto, è sempre un’insegnante e accetto. Mo basta. Mediocre? Il mio intento è emozionare, non il collo del piede che bacia il pavimento e la gamba che mi gratto l’orecchio. Personalmente non me ne faccio niente di questo”.

Detto ciò, la ballerina di Amici 20 è la prima ad ammettere che la preparazione che dà la danza classica è fondamentale e che è la base per tutto. Lei ha studiato e continua a studiare, perché non si sente arrivata. Non le piace però essere definita una bella ragazza: “Sono bella, ma io ballo”. Nella coreografia di sabato ha raccontato una storia e si è quindi domandata se alla Celentano sia arrivata questa storia. A lei piace raccontare storie con il suo corpo, non si è presentata come ballerina di danza classica. “La danza non è soltanto questo”, ha aggiunto, e chissà come reagirà la Celentano a queste parole.

Ma Rosa ci è rimasta male anche perché la Celentano le ha detto delle cose che lei si è sentita dire spesso. Per questo è più suscettibile a questi giudizi. Le ha dato fastidio anche il dire che non ha margine di miglioramento. A tal proposito ha detto: “Ha buttato il mio lavoro di una settimana nel ce..o, mo mi sono rotta”. Rosa ha ulteriormente detto che se le hanno dato un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi un motivo ci sarà e non è la bellezza. Altrimenti al suo posto ci sarebbe qualcun altro.