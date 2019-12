Anticipazioni Amici: provvedimenti pesanti, sfide e decisione Talisa e Valentin

Amici 19 anticipazioni sabato 21 dicembre 2019: Giorgia contro Alessandra Celentano, provvedimento disciplinare per la ballerina

Ci sono stati diversi sconvolgimenti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi in quest’ultima settimana. Alcuni allievi hanno protestato contro i professori, che hanno deciso di non lasciar correre nulla e sabato 21 dicembre 2019 scopriremo i provvedimenti che hanno preso nei loro confronti. Con le ultime anticipazioni di Amici 19, sappiamo, per esempio, che Alessandra Celentano tornerà su quello che la ballerina Giorgia le ha detto recentemente: delle parole che non sono per niente piaciute alla Maestra, che deciderà quindi di prendere un serio provvedimento nei suoi confronti.

Anticipazioni Amici 2019/2020: Talisa a rischio?

Parole gravi, quelle di Giorgia di Amici, che potrebbe giocarsi il posto: “È ignorante, mi dispiace. Questo non è essere maestra. A me della Celentano non me ne frega più un ca..o. Il pregiudizio è da ignoranti, evidentemente se lo vuole fare dire”. A rischiare di tornare a casa anche Talisa, che ha fatto delle confessioni importanti a Timor Steffens, il professore che, in questi ultimi giorni, le è stata molto vicino.

Valentin e Gaia sabato ad Amici: due storie che fanno parlare

Ma le anticipazioni di sabato 21 dicembre di Amici 2019/2020 non finiscono qui. Protagonista sarà anche Valentin, che si è rifiutato di sostenere l’esame: ha preso una decisione che non è piaciuta per niente agli insegnanti di ballo (anche se qualcuno potrebbe schierarsi dalla sua parte). Che dire, invece, di quello che è accaduto a Gaia Gozzi? La cantante non ha potuto continuare a fare le prove perché un brano l’ha riportata al passato, a una storia che l’ha fatta soffrire molto. Sarà senza dubbio un sabato pomeriggio ricco di sorprese e di nuove sfide: entrerà nella scuola qualche altro ballerino o cantante? La classe potrebbe cambiare presto forma!