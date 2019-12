Amici 19, Talisa lascia la scuola? “Sono sola”

Lo sfogo di Talisa ad Amici 2019/2020: la ballerina non riesce più a trattenersi

Talisa Ravagnani non se la sta passando bene all’interno della scuola di Amici 19. Non è riuscita a creare dei veri e propri rapporti d’amicizia con i concorrenti di quest’edizione e ha confessato candidamente al maestro Timor Steffens di sentirsi spesso sola. Lei pensa sia colpa del suo carattere, del suo essere sicura di sé stessa, ad allontanare diversi allievi della classe. L’insegnante di ballo ha cercato in tutti i modi di farle capire che quella sicurezza può essere la sua forza, la spinta giusta per arrivare al Serale di Amici 2019/2020.

Talisa confessa tutto a Timor Steffens: l’insegnante pronto a supportarla

Steffens crede nel talento di Talisa, la quale si è aperta con lui dicendo questo: “Magari ho paura. Non mi dispiace se mi odiano. Mi sento sola anche se ho queste amiche”. Talisa sta passando un periodo difficile ad Amici che l’ha mandata parecchio in crisi: per lei è anche difficile sopportare le ore di lavoro all’interno delle salette; Timor – che sa bene quanto valga la ballerina – le ha dato un consiglio che deve fare suo: “Hai paura di non piacere? Nell’essere sicura non c’è nulla di cui vergognarsi. La gente ti amerà ancora di più perché sei te stessa”.

Ultime notizie su Talisa di Amici: curiosità sulla ballerina

Una ballerina di Amici 19 che riesce sempre a incuriosire i telespettatori: fa parlare non solo per la sua bravura, ma anche per la sua vita privata. Talisa, che adesso vive lontana dai genitori, ha parlato recentemente di questi ultimi con le lacrime agli occhi, soprattutto di suo padre, col quale ha un rapporto particolare.