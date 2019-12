Talisa Ravagnani è fidanzata? I gossip sulla ballerina di Amici 19

La vita privata di Talisa di Amici 19: la ballerina ha il cuore impegnato?

Talisa Ravagnani è certamente tra i concorrenti di Amici 2019/2020 più amati. Grazie alla sua bravura e a una bellezza fuori dal comune, è riuscita a far breccia nel cuore di numerosi telespettatori, che ogni settimana fanno il tifo per lei, permettendole di piazzarsi in alto nella classifica di gradimento. Una ballerina che ha fatto chiacchierare per il suo curriculum stellare (ha danzato persino per Selena Gomez), ma anche per le curiosità che riguardano la sua vita privata… è fidanzata e non vuole svelare a nessuno chi è il suo ragazzo? Ora sappiamo tutto sul suo conto!

Gossip Amici 2019/2020, Talisa e Umberto: che imbarazzo!

Possiamo affermare con certezza che Talisa di Amici 19 è single. C’è chi ha ipotizzato che l’uomo col quale compare in alcune foto su Instagram sia il suo fidanzato, ma invece è suo padre, una figura sempre presente nella vita della ragazza. Un padre giovane e bello come la figlia! Su Instagram non c’è traccia di presunti fidanzati ed ex, ma abbiamo avuto la conferma che ha il cuore libero quando ha fatto apprezzamenti (con grande imbarazzo) su Umberto Gaudino: “Ho perso la testa… Io lo amo!”. Peccato lui sia fidanzatissimo!

Talisa Ravagnani fidanzato e rapporto col padre: la confessione ad Amici

Non ha un fidanzato speciale, ma una famiglia che le sta sempre al suo fianco. Durante il daytime di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che ha un rapporto speciale col padre, ma che ha sofferto molto la loro lontananza: “Sono quattro anni che non vivo con mio papà. A Dubai ho lasciato la famiglia e la casa in cui sono cresciuta, non solo gli amici e per questo è stato brutto”. Talisa non credeva di piacere a chi la esaminava e invece la sua vita è stata stravolta all’improvviso: “A Los Angeles c’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione.Ho chiamato mio papà e ho detto che non potevo tornare a casa. Ho salutato mio papà per telefono e l’ho rivisto dopo sei mesi”.