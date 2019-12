Valentin ad Amici rifiuta di fare l’esame: il ballerino a rischio

Amici 19, Valentin Alexandru a rischio: la nuova protesta del ballerino

Valentin Alexandru ad Amici non smette di protestare contro le scelte della scuola di Maria De Filippi. Cosa avrà combinato oggi? No, non ha minacciato di lasciare il talent show, ma si è comunque opposto, in un certo senso, a ciò che i professori hanno chiesto agli allievi. Partiamo dal principio. Nel daytime di oggi la produzione ha informato i ragazzi di cosa succederà nei prossimi giorni. Come già saprete, in questa edizione c’è stato un ritorno al passato: cantanti e ballerini studiano anche la teoria, e non solo la pratica in sala prove. Affrontano già delle interrogazioni durante la settimana, e talvolta il sabato per essere salvati dalle sfide immediate, ma questa volta ci sarà un vero e proprio esame.

Amici di Maria De Filippi, test scritto e voto finale per gli allievi: chi verrà rimandato?

Con un video in sala relax, la produzione ha spiegato che nei prossimi giorni gli allievi di Amici 19 affronteranno un test scritto su tutto ciò che hanno studiato finora. Un vero e proprio esame, come vi abbiamo appena detto. Riceveranno ovviamente un voto per questo test e questo voto farà media con tutti gli altri che hanno già sul libretto. Dopo questo esame verrà fatta la media di tutti i voti presi e chi non raggiungerà la sufficienza verrà rimandato a gennaio. Cosa comporterà questo essere rimandato? Chi non avrà la media del sei, dovrà sicuramente studiare durante le vacanze di Natale e affrontare un nuovo esame al rientro. Se anche in questo caso l’esame sarà insufficiente, l’allievo in questione andrà direttamente in sfida. Una conseguenza non grave, per fortuna loro, e forse proprio per questo Valentin sembra intenzionato a non studiare affatto.

Valentin ad Amici non vuole fare il test, ma andare direttamente in sfida

In quasi tutte le lezioni di teoria, il ballerino di latino americano risulta impreparato alle interrogazioni. Era chiaro già a tutti il suo scarso impegno nello studio, ma pare sia proprio una sua scelta. Non ha intenzione di studiare neanche adesso: “Vado direttamente in sfida. Sono venuto qua per ballare, non per studiare teoria”, queste le sue parole dopo il video della produzione. Non ha ricevuto ancora risposta da parte degli insegnanti, ma è un atteggiamento che forse non piacerà alla commissione che spesso premiano anche solo l’impegno. Proprio per questo, le conseguenze per Valentin ad Amici 19 potrebbero essere più che una semplice sfida.