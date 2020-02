Anticipazioni Amici prossime puntate: ammissioni, meccanismi e durata Serale

Amici, anticipazioni lunedì 24 febbraio: cosa succederà nei day time

Anticipazioni ghiotte sulle prossime puntate di Amici che vedranno completarsi la cerchia dei concorrenti ammessi al Serale. Partiamo da lunedì 24: la puntata di oggi si è conclusa con Maria De Filippi che annunciava la promozione di Francesco Bertoli dopo il “sì” di Charlie Rapino mentre Martina Beltrami faceva una di quelle facce che resteranno nella storia del programma. Lunedì si ripartirà proprio da questo perché dev’essere ancora assegnata una maglia per il Serale, e la fortunata sarà proprio lei, la Beltrami, che tanto ha lottato (talvolta esagerando) per questo posto. Niente da fare invece per Stefano Farinetti e Matteo Cagliandro.

Anticipazioni Amici, al Serale dieci concorrenti l’uno contro l’altro

Nelle prossime puntate di Amici si parlerà anche del nuovo meccanismo di quest’edizione, e ciò potrebbe avvenire proprio nello speciale di Real Time del mercoledì, quando sicuramente i ragazzi avranno già tutti la loro maglia verde. Ci sembra improbabile che la rete mandi in onda una puntata come la prima: bisognerebbe trovare in effetti dei contenuti inediti e che facciano in qualche modo presa sul telespettatore. Non sarà comunque un problema per gli appuntamenti successivi perché i ragazzi saranno l’uno contro l’altro in questo Serale, quindi il materiale su cui incentrare le puntate sarà notevole.

Puntate Serale Amici, il talent show finisce molto prima degli altri anni?

Non si tratta di anticipazioni ma di supposizioni invece quando parliamo della presunta durata del Serale di Amici: gli allievi sono dieci e nella prima puntata ne verranno eliminati due; ciò significa che, se i finalisti saranno quattro, tolta la puntata iniziale e quella finale, restano quattro messe in onda per un totale di sei. Finale prevista la prima settimana di aprile dunque? Stando a questi calcoli sì sebbene ci sembri molto strano. Ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!