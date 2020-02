Amici, Martina bersagliata: il gesto dopo l’ammissione di Francesco al Serale

Francesco Bertoli contro Martina Beltrami, ad Amici 19 è scontro aperto: la cantante esagera

La puntata di oggi di Amici 19 non ha visto solo accedere al Serale Jacopo Ottonello e Francesco Bertoli ma anche Martina Beltrami e Stefano Farinetti – soprattutto lei a dire il vero – schierarsi contro la commissione di canto per delle scelte ritenute insensate. La polemica era già esplosa ieri con Martina che se n’era uscita con frasi davvero poco opportune su Francesco: “Non va avanti chi merita qua…”, “Nella prossima vita nasco più f…a e arrivo anch’io!” e così via; si trattava di sfoghi, è vero, ma lo è pure il fatto che da parecchio tempo la cantante continua ad attaccare senza sosta Bertoli, reo a suo avviso di non essere all’altezza del Serale, non quanto lei almeno. “Tu – le ha detto Francesco ieri – hai passato l’intero programma a guardare gli altri…”. “Magari – gli ha risposto Martina – stavolta ti spogli n…o…”. “La verità – ha ribattuto Francesco – è che è più facile dare la colpa a qualcun altro…”.

Amici, Rudy Zerbi contro Martina e Stefano: “Cosa di cattivissimo gusto”

In puntata si è molto parlato di queste prese di posizione di Martina e Stefano che hanno la certezza di essere più bravi di Francesco; non comprendiamo questa presunzione, visto che i professori non sono tre incompetenti, e comunque anche se lo fossero stati l’esame di ammissione si svolge dinanzi a tre giudici esterni. Ad ogni modo Rudy Zerbi non ha gradito affatto l’atteggiamento né di Stefano né di Martina e si sarebbe aspettato che invece di puntare il dito contro Francesco avessero lavorato su Margherita, pezzo che loro non conoscevano: “La realtà dei fatti è che 1. Non vi mettete mai in discussione 2. Se avete un momento di difficoltà guarda caso la colpa è o degli altri o dei professori che non capiscono niente. Prendere in giro Francesco – ha poi aggiunto – la trovo una cosa di cattivissimo gusto”. Anna Pettinelli è tornata sul momento in cui Francesco si è spogliato e non si è risparmiata: “E tu – così si è rivolta a Martina – pensi che questo possa minimamente influenzare il nostro giudizio?”. Sia Martina sia Stefano alla fine hanno rifiutato di cantare Margherita con lei che confesserà di “sentirsi a disagio” per le cose assurde che le stavano dicendo e vivendo.

Francesco ammesso al Serale: Martina infastidita, polemica sul Web

Martina non ha cambiato idea su Francesco e anche quando il ragazzo ha preso la maglia verde si è visto chiaramente quanto fosse in disaccordo, anche impaurita dal fatto che forse non ci sarebbero state più maglie. Forse Martina ha sofferto la tensione e il fatto di essere stata sottovalutata nonostante i tanti sforzi fatti ma l’accanimento nei confronti di Bertoli, che comunque ha dato del suo meglio come tutti, è stato davvero eccessivo e fuori luogo. Soprattutto in alcune uscite piuttosto sgradevoli e dopo un momento bello come l’ammissione a una fase così importante del programma. Vi lasciamo ad alcuni tweet a sostegno o contro la ragazza, oltre al post di Instagram della pagina di Amici in cui si annuncia l’ammissione di Francesco al Serale:

Giudicate tanto il comportamento di Martina e Stefano. VOLEVO VEDERE VOI IN QUELLA SITUAZIONE CON TUTTI CONTRO DI VOI. IO AVREI FATTO MOLTO PEGGIO. @StefanoFarinet1 #Amici19 — Scuola di Amici (@ragazzidiamici) February 22, 2020

Martina è la rappresentazione della cattiveria in persona. Atroce. #Amici19 — Giulia (@itsgiulia127) February 22, 2020

Bravoooo te la sei meritata tutta .. !!!! Che brutto nello sfondo le facce che faceva Martina . — sabrina (@sabrina25722486) February 22, 2020

Mah. La macchina del fango quest'anno è contro Stefano e Martina. Bene. #Amici19 — Neville (@nhanguyen789) February 22, 2020

MARO MARTINA QUANTO STAVA ROSICANDO LMAOOO #amici19 — ً (@lightsross) February 22, 2020