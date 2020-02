Serale Amici, panico concorrenti per squadre e presenze sospette in studio

Amici Serale, nessuna squadra: concorrenti preoccupati dell’annuncio di Maria De Filippi

Lo avevano già anticipato le news di ieri ma oggi sappiamo qualcosa in più sul Serale di Amici e sulla reazione dei concorrenti all’annuncio di Maria De Filippi: le squadre quest’anno non ci saranno perché il meccanismo è cambiato. Maria non credeva di scatenare il panico tra gli allievi della 19esima edizione ma avendo visto la classe un po’ preoccupata ha voluto saperne di più da Gaia Gozzi: “Ci hai dato delle news – queste le parole della cantante – che ci hanno impanicati”. Gaia ha fatto presente a Maria che vivere in una squadra avrebbe permesso a tutti di stare più tranquilli e supportarsi a vicenda, ma la conduttrice le ha risposto che si tratta solo di un format e che “è tutto l’anno che siete divisi in squadre”. Sarà insomma un Serale mai visto.

Squadre Amici, Maria accenna al funzionamento del Serale

Maria non ha svelato quasi nulla della fase finale del talent show ma ha comunque confermato che sarà un tutti contro tutti e che ognuno gareggerà per sé. Finora il programma ci ha abituati a varie formule – la più strana quella dell’edizione curata comunque egregiamente da Luca Tommassini -, e l’idea di vedere schierati tutti contro tutti non è male perché creerà senz’altro più dinamiche anche nei day time; bisognerà vedere tuttavia quale sarà il meccanismo di funzionamento della gara e come saranno strutturati i vari appuntamenti televisivi.

News Serale Amici, presenze sospette in studio: quale ruolo per gli ex concorrenti?

Intanto abbiamo notato che son già due puntate che Maria ospita Giordana Angi, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti ad Amici: non vorremmo azzardare troppo ma potrebbe essere che oltre ad Albano Carrisi e Romina Power anche loro avranno un qualche ruolo nella fase finale della trasmissione, e con loro anche Michele Bravi, ospitato oggi. Come potete ben vedere, le incognite sono tante e le certezze poche. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo; nel frattempo queste sono le anticipazioni sulle prossime puntate di Amici, in particolare su lunedì.