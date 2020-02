Eliminati Amici prima puntata Serale: doccia fredda per i concorrenti?

Serale Amici 19, eliminati della prossima puntata e anticipazioni sul 28 febbraio

Le prime anticipazioni sulla prima puntata di Amici 19, che vi ricordiamo andrà in onda venerdì 28 febbraio, sono state pubblicate dal Vicolo delle News nel post dedicato alle news sulla puntata che vedrete domani. Prima di passare al Serale riepiloghiamo ciò che è successo: Martina Beltrami, Francesco Bertoli e Jacopo Ottonello hanno superato l’esame dei giudici esterni mentre Stefano Farinetti e Matteo Cagliandro hanno dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. Tante le emozioni della puntata, anche contrastanti, e altrettanti i colpi di scena perché – come vi abbiamo spiegato nel dettaglio – persino l’ultima maglia verde era a rischio. Veniamo ora alle anticipazioni sulla prima puntata del Serale.

Eliminati Amici 2020, due eliminati in una delle puntate del Serale: doccia fredda all’esordio del talent show?

I concorrenti scelti quest’anno sono dieci, quindi maggiori rispetto al numero delle puntate: ciò significa – e questo è emerso in puntata, quindi non si tratta semplicemente di una deduzione – che gli eliminati di una delle puntate del Serale di Amici saranno due. Non sappiamo se la doppia eliminazione avverrà nella prima puntata ma potrebbe darsi, visto che nel corso degli anni la gara si è sempre svolta in questo modo, fatta eccezione per l’edizione con direttore artistico Luca Tommassini, quando l’eliminazione poteva toccare anche a più concorrenti nel corso delle puntate e non solo in una messa in onda.

Concorrenti Serale Amici, sconosciuti i meccanismi della gara: le scelte di ballerini e cantanti saranno cruciali

Non conosciamo ancora i meccanismi della gara: vi abbiamo spiegato come Maria De Filippi quest’anno ha stravolto tutto ma qui vogliamo ricordarvi che le puntate saranno in diretta e che non ci saranno le squadre; ciò significa che le scelte dei singoli concorrenti avranno un ruolo decisivo, sebbene sia quasi ovvio che alla fine non dovranno conquistare solo il televoto ma anche il parere favorevole della giuria che potrebbe esserci. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!