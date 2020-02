Anticipazioni Amici, al Serale cambia tutto: no squadre e nuovo meccanismo

Amici anticipazioni, Serale senza squadre: rivoluzione firmata Maria De Filippi

Oggi hanno registrato una nuova puntata di Amici 19 e grazie alle anticipazioni del Vicolo delle news abbiamo scoperto non solo i concorrenti del Serale ma anche come funzionerà la fase finale di quest’edizione 2020. Non ci sono moltissimi dettagli ma quelli di cui siamo venuti a conoscenza ci bastano per dire che Maria De Filippi e la sua squadra di autori hanno voluto rivoluzionare il meccanismo. Veniamo subito al dunque partendo dalla notizia che più di tutte ci ha stupito: non ci saranno né la squadra Bianca né quella Blu, e non perché siano stati cambiati i colori bensì perché non ci saranno proprio le squadre.

Serale Amici, ospiti Albano Carrisi e Romina Power: quale ruolo e quale meccanismo di gara?

Non sappiamo nulla sul meccanismo delle sfide ma la speranza è che non avvenga niente di ciò che abbiamo visto nell’edizione di Biondo, Einar ecc., quando la gara divenne tutt’altro che lineare. L’assenza delle squadre giustifica ovviamente anche l’assenza dei coach di cui vi abbiam parlato in precedenza; al riguardo tuttavia sappiamo ben poche cose, nel senso che è noto che Albano Carrisi e Romina Power saranno ospiti speciali e avranno un qualche ruolo ma non è ancora chiaro quale sarà e se influenzerà le scelte dei concorrenti (i quali a questo punto gareggeranno per loro stessi e non per un gruppo).

News Serale Amici, Giuliano Peparini confermato direttore artistico

Ultimi dettagli tecnici dalle anticipazioni: il direttore artistico sarà sempre Giuliano Peparini ed è sicuro che le prime quattro puntate saranno trasmesse il venerdì mentre le successive il sabato sera. Tutto in diretta. Non appena avremo news più certe su Amici vi aggiorneremo.