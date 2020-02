Concorrenti Serale Amici, assegnate ultime maglie: tutti i nomi

Serale Amici 19, assegnate le ultime maglie verdi: i concorrenti sono al completo

Ci siamo, conosciamo tutti i concorrenti del Serale di Amici 19 e non ci sono state grosse sorprese. Seppure qualcuno si aspettasse dei posti in più aggiunti all’ultimo momento, come successo in altre edizioni, stavolta il numero dei concorrenti al Serale è rimasto lo stesso annunciato. Ci saranno quindi dieci concorrenti in tutto e gli ultimi tre posti ancora vacanti sono stati riempiti con le ultime sfide a squadre. La puntata che vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5 è stata registrata oggi pomeriggio e la registrazione si è conclusa da poco. Con le anticipazioni di Amici 19 del Vicolo delle News siamo quindi in grado di dirvi chi sono tutti i concorrenti del Serale di Amici 2020.

Concorrenti Serale Amici, le anticipazioni sulle ultime maglie verdi: ecco chi le ha conquistate

La prima sfida a squadre è stata vinta dalla squadra di Gaia, così ad avere la possibilità di presentarsi davanti alla commissione è stato Jacopo. Dopo mille timori e tantissima speranza da parte del pubblico, Jacopo è al Serale di Amici: la commissione esterna gli ha dato la maglia verde. Pare sia stato Javier a proporre Jacopo, visto che è stato il ballerino a prendere il voto più alto. La seconda sfida è stata vinta dalla squadra di Giulia, così a scendere al centro dello studio è stato Francesco. Anche lui ha convinto i giudici esterni e ha conquistato quindi un posto al Serale. La terza maglia verde non è stata assegnata grazie a una sfida a squadre. Martina, Matteo e Stefano – che si è abbandonato a un pianto liberatorio oggi – sono stati giudicati dai giudici esterni di ballo e di canto, che hanno deciso di premiare la cantante.

Tutti i concorrenti del Serale di Amici 19: l’elenco completo

Proprio oggi abbiamo visto Martina fare insinuazioni precise sui professori, per cui speriamo che con i giudici al Serale andrà meglio. Con loro tre si è completata la classe di Amici 19 del Serale. Ricordiamo che oltre a Jacopo, Francesco e Martina in maglia verde c’erano già Nyv, Giulia, Gaia, Javier, Valentin, Nicolai e Talisa.