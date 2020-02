Stefano Farinetti, pianto improvviso ad Amici prima del Serale: i motivi

Amici 19, Stefano Farinetti andrà al Serale? Il cantante si abbandona alle lacrime

Stefano Farinetti rischia di interrompere la sua avventura ad Amici di Maria De Filippi a un passo dal Serale. Lui, Martina, Matteo, Francesco e Jacopo si giocano gli ultimi tre posti disponibili e i giochi si chiuderanno nella registrazione di oggi, che vedremo in onda domani pomeriggio su Canale 5. Il 28 febbraio inizierà il Serale di Amici 19 e, in un caso o nell’altro, finirà una fase del talent show. Il Serale è diverso dal pomeridiano e di questo ne è consapevole proprio Stefano, che durante una delle ultime lezioni in sala prove è scoppiato a piangere. L’allievo si è lasciato andare al termine di una canzone e il coach non ha potuto fare a meno di notare che finalmente Stefano si è abbandonato alle emozioni.

Stefano Farinetti, le lacrime prima del Serale di Amici

Stefano ha balbettato qualcosa sul perché stesse piangendo: “Lo so, è così. Stavo pensando a domani, così. Nel senso… In realtà non è andare via, è che quando finiscono le cose… Cioè finisce, quindi boh…”. Aveva la voce rotta dalle lacrime, così il coach ha provato a farlo sfogare chiedendogli come mai pensasse che tutto stesse per finire. Allora Stefano si è spiegato meglio: “Anche se non finisse, sarebbe la fine di un pezzo bello. Un po’ ci penso. è comunque bello stare qua alla fine, se ci pensi da novembre fino ad adesso è tanto tempo. Vivi al cento per cento, fai arte e poi conosci persone, è bello”. Il giovane rischia di scontrarsi con Martina per un posto al Serale e proprio questo ha scaturito lacrime e scontri nel daytime di oggi.

Amici daytime, lo sfogo di Stefano: “Sono sempre stato contento di stare qua”

Tornando allo sfogo di Stefano ad Amici, i suoi occhi si sono gonfiati ancor più di lacrime e ha tirato fuori tutto. Ecco cosa ha detto: “Se tornassi indietro rifarei tutto. C’è stato qualche momento di down, però è quello che ha reso questa cosa bella. Sono sempre stato contento di stare qua dentro, anche quando dicevo mi manca la vita fuori. Anche se andassi al Serale questa fase qui è stata bella. Come una preparazione di quello che poi andrai a fare”. E ancora ha spiegato: “Non è come il campeggio, sei stato tre mesi ad Amici, hai fatto una cosa clamorosa. Poi quando fai tutto il pomeridiano e non sei andato al Serale dici chissà com’è. Al Serale anche se fai una settimana hai fatto anche quello. Poi se hai la possibilità di vincere Amici bravo, però…”.

Amici, Stefano si sfoga con il coach: “Questa è una crescita personale”

Stefano non è riuscito proprio a controllare il pianto stavolta e il vocal coach glielo ha fatto notare. “Questa è una crescita personale, ho imparato in questo posto a tirar fuori le emozioni. Cerco di non farmi toccare dalle cose, ma qui questa è la cosa bella… Che è impossibile che non accada”, ha replicato l’allievo.