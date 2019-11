Anticipazioni Amici, importanti novità per le squadre e sostituzioni in sfida

Amici 19 anticipazioni, cosa aspettarsi dalla prossima puntata: gli alunni già in crisi

Siamo giunti quasi al termine della seconda settimana di daytime e abbiamo le prime anticipazioni di Amici 19 sulla prossima puntata. Cosa succederà sabato? Lo scopriremo domani sera, perché la puntata verrà registrata come le precedenti e quindi avremo tutte le anticipazioni per i più curiosi. Ci sono ben quattro allievi in sfida: Jacopo, Inico, Gaia, Skioffi. La squadra di Gaia ha perso la prima sfida del pomeridiano contro la squadra di Nyv, così i professori hanno mandato in sfida tutti i cantanti eccetto due. Michelangelo e Martina non hanno affrontato la sfida perché Rudy Zerbi ha voluto dare loro più tempo per venire fuori. Il professore ha avuto la sensazione che i due allievi siano ancora un po’ bloccati nella scuola, ma si aspetta una loro reazione.

Anticipazioni Amici, la richiesta di Martina alla produzione: vuole andare in sfida

Una reazione è effettivamente arrivata, forse non quella sperata visto che c’è stato un duro scontro tra Michelangelo e Martina. Ma quest’ultima sembra essere al centro di più dibattiti, perché nel daytime di oggi ha avuto qualcosa da dire un po’ su tutti, ritenendo la maggior parte dei concorrenti falsi dinanzi alle telecamere. Ma Martina è protagonista di queste anticipazioni di Amici anche per un colpo di scena: ha chiesto di andare in sfida al posto degli Inico. Parlando con il cantante della band, Nico, la giovane ha spiegato di volersi mettere alla prova e di aver scelto di sostituire gli Inico per un motivo ben preciso. Scherzando, infatti, pare che Nico le abbia detto che se le piace il rosso avrebbe potuto prendere la sua felpa. Ebbene, è proprio ciò che è successo oggi davanti a Maria De Filippi. Ovviamente la richiesta di Martina dovrà essere confermata dalla produzione, quindi tutto può ancora succedere.

Amici 19, la novità sulle sfide a squadre: Maria De Filippi spiega tutto

C’è un’altra importante novità che Maria ha spiegato oggi ai ragazzi. La conduttrice ha riunito tutti in sala relax e ha detto a Gaia e Nyv, i due capitani: “Una cosa importante che dovrete fare è guardare come ballano e cantano quelli della vostra squadra per schierare venerdì. Voi avrete un punteggio dato dalla sfida. […] Al di là di avere portato un punto alla squadra, avere una sfida vinta all’interno della sfida a squadre comporterà qualcosa. Porta qualcosa di positivo”. Magari ne sapremo di più nella puntata di sabato 30 novembre di Amici 19.

Amici news e anticipazioni, nuovi scontri in studio: Valentin in pericolo sfida?

Ma naturalmente non mancheranno gli scontri, di cui abbiamo avuto già un anticipo sabato scorso. Timor Steffens e Alessandra Celentano quest’anno sono in guerra e non pensiamo sia finita qui. Il motivo dello scontro sabato scorso sono stati Valentin e Javier, che in settimana è entrato in crisi. Valentin ha avuto un atteggiamento poco gradito dall’insegnante anche durante le lezioni di teoria, studiando poco, per cui pensiamo che non avrà vita facile sabato in puntata. La Celentano chiederà di metterlo in sfida dopo i brutti voti alle interrogazioni?