Alessandra Celentano e Timor Amici: l’ultimo gesto è una dichiarazione di guerra

Amici, la reazione di Timor Steffens alle parole di Alessandra Celentano su Valentin Alexandru

Timor Steffens non ha reagito molto belle al modo in cui Alessandra Celentano ha trattato i ballerini di quest’anno durante l’ultima puntata del sabato. In realtà la professoressa aveva detto semplicemente che Javier Rojas è di gran lunga superiore al resto della classe ma è bastato questo a mandare su tutte le furie il collega: non deve parlare come se fosse la “regina della danza” perché la sua è soltanto un’opinione e per di più ci sono tanti altri bravi ballerini che almeno a suo avviso possono competere con Javier. Se già sabato quella di Timor ci è sembrata una dichiarazione di guerra non possiamo dire nulla di diverso dopo ciò che abbiam visto oggi. Anzi.

Timor contro Alessandra: le ragioni del maestro

Verso la fine della messa in onda di Real Time Timor ha fatto una lezione con Federico Pietrucci, breaker che non pare essere particolarmente stimato dalla Celentano e che già ha avuto modo di dichiarare che, sebbene Javier sia bravissimo, ciò non significa che gli altri concorrenti siano da meno. A ribadire questo concetto è stato lo stesso Timor: il maestro ha fatto intendere che l’opinione della Celentano non deve condizionarlo perché crede che tra i più bravi nel proprio stile ci sia proprio lui, Federico, che riesce ad arrivare a livelli altissimi mentre è nella sua comfort-zone, allo stesso punto che Javier insomma ha raggiunto nella danza classica (oggi tra l’altro Alessandra ha incontrato il ballerino per la sua prima lezione ed era evidente che fosse non poco felice per la sua promozione). Un gesto che ci pare una vera e propria dichiarazione di guerra perché il maestro non ha voluto fare una semplice lezione: ha invece trasformato l’appuntamento con l’allievo in una sorta di risposta alla sua collega.

Anticipazioni Amici, nuovi scontri in puntata più che probabili

Pare evidente insomma che quest’anno gli scontri fra Timor e Alessandra inizieranno molto presto. Non dimentichiamo che l’anno scorso l’affaire Mowgly scoppiò a ridosso del Serale; in quest’edizione invece Timor pare non essere assolutamente disposto a concedere ad Alessandra troppo spazio per certe pretese. Staremo a vedere a questo punto cosa succederà sabato!