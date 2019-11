Amici 19, Michelangelo in lacrime per Martina: sul Web spunta il nome di Tish

Amici daytime, le lacrime di Michelangelo Vizzini: è tutta “colpa” di Martina! Ecco cosa è successo

Nel daytime di Amici 19 di oggi abbiamo visto Michelangelo Vizzini in lacrime per Martina. Il cantante ci è rimasto male per alcune parole dette dall’altra allieva in un incontro con Rudy Zerbi e non è riuscito a trattenere le lacrime, sfogandosi con altri compagni di classe. Michelangelo si riferiva ad alcune parole sentite in un daytime di due giorni prima e di cui non era a conoscenza. Martina avrebbe cercato di prendere le distanze da lui sotto alcuni punti di vista, dicendo a Rudy che loro due sono molto diversi. Michelangelo ha letto il tutto con un tono dispregiativo, come se lei fosse migliore e per questo non volesse essere paragonata al giovane Vizzini. Probabilmente lui ci è rimasto ancora più male perché aveva visto e trovato in Martina una spalla: proprio ieri li abbiamo visti confrontarsi sul blocco che stanno vivendo ad Amici 19 e lui sembrava appoggiarsi molto su Martina.

Amici 19, scontro tra Michelangelo e Martina: la lite nel daytime

“Ci sono rimasto male per quello che mi ha detto Martina. Sono stato tutta la sera a ripensarci. Prima era sempre carina e poi… Ha detto che non è come me, che ha un carattere più definito. È come se avesse detto che è meglio di me. Ha fatto trasparire che io sono debole. Io sono più sensibile, ci metto di più ad aprirmi e a stare con le persone”, ha detto Michelangelo sfogandosi con gli altri compagni. Successivamente c’è stato un faccia a faccia tra Martina e Michelangelo ad Amici 19 in sala relax. Il cantante ha spiegato ciò che ha provato e pensato dopo aver ascoltato le parole dell’altra, che però ha negato l’intenzione denigratoria. Martina intendeva solamente dire che sono diversi, non che lei sia meglio: questo ha detto nel confronto. Michelangelo non le ha creduto, così lei ha sbottato: “Secondo te ho passato tre ore a piangere perché mi sono sentita paragonata a te? Ho motivi peggiori per piangere. Siamo diversi caratterialmente e vocalmente”. Lui ha risposto dicendo che queste cose andrebbero dette in faccia, ma la giovane a questo punto si è alterata ulteriormente. “Queste cose mi fanno venire il nervoso. Basta, non ne voglio più parlare. Dimmelo in faccia… ma cosa? Non ho detto niente di male di lui. Ho parlato del carattere, che siamo distanti”, ha ribadito Martina.

Michelangelo e Martina, è lite ad Amici 19: “Ma chi sei?”

Dopo queste parole, Michelangelo è sembrato più propenso a crederle e ha ammesso di essere troppo permaloso a volte. Troppo tardi in quel caso, perché Martina non voleva più saperne. Così l’allievo è tornato sul piede di guerra: “Ma basta, ma chi sei? Ma dove stai? Chi ti conosce?”. La discussione si è avviata alla conclusione, con Martina pronta addirittura a cambiare squadra pur di non parlarne più. “Per me non sei niente. Ho spiegato che non è così, se ci credi bene se non ci credi problemi tuoi”, ha chiosato. A fare da tramite fra i due è stata Maria De Filippi, presente al confronto, che li ha lasciati da soli nella sala relax e Michelangelo e Martina hanno chiarito. La cantante comunque pare avere problemi con più persone nella classe. Per questo durante la puntata su Real Time sui social molti hanno scritto di rivedere Tish in Martina, accusandola anche di peccare di superbi. E non solo, hanno anche messo in guardia la cantante di Amici 19, facendole notare che lo scorso anno Tish con il suo carattere non è riuscita a vincere.