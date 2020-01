Anticipazioni Amici prossime puntate: eliminazioni, rischio Javier, nuovi ingressi

Amici 19 anticipazioni: Martina Beltrami eliminata dopo l’esame? Il rischio è alto

Le prossime puntate di Amici 19 potrebbero essere ricche di colpi di scena, visto che c’è ancora un esame da sostenere, e la concorrente a rischio sarà Martina Beltrami. Una bella voce, una personalità non facile (visto quanto accaduto con Giulia Molino), e un’allieva che non ha mai dato problemi. Ce la farà? Ne dubitiamo altamente: è già uscito Skioffi, che ci sembrava molto più maturo della Beltrami, e il fatto che i posti siano soltanto nove non va per niente a suo favore. Non ne siamo sicuri insomma ma Martina potrebbe essere la prossima concorrente costretta a dover lasciare il talent show di Canale 5.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi: Javier Rojast e Nicolai Gorodiskii subito a confronto?

Nelle prossime puntate si potrebbe parlare ancora di Javier Rojas, soprattutto dopo l’ultimo intervento di Rudy Zerbi sul suo conto. L’entrata di Nicolai Gorodiskii potrebbe complicare parecchio la sua corsa al Serale perché, se prima era l’unico a rappresentare la sua categoria – Karina si è aggiunta in un secondo momento -, adesso potrebbe essere costretto a giocarsela proprio col nuovo arrivato. Magari entreranno tutti e due – eventualità che auspichiamo, in realtà – ma non si tratta di un ingresso così scontato come invece lo era prima.

Concorrenti Amici: la presentazione di Matteo Cogliandro, il nuovo ballerino di Veronica Peparini

Vi ricordiamo infine che Matteo Cogliandro è un nuovo concorrente di Amici 19 e che sarà presentato alla classe in settimana: si tratta di un ballerino che sembra aver colpito moltissimo Veronica Peparini e che quindi potrebbe togliere un posto ai danzatori che sono nella scuola da tanto tempo. Staremo a vedere fino a che punto la classe sarà stravolta quest’anno. Restate con noi!