Amici, Nicolai Gorodiskii e Matteo Cogliandro sono i nuovi ballerini

Amici 19, due nuovi ballerini nella scuola a un passo dal Serale: Nicolai e Matteo si uniscono alla classe

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 19, che vedremo in onda domani. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese, perché a un passo dal Serale succederà di tutto. Le anticipazioni hanno già rivelato cosa succederà e sappiamo già che ci saranno due nuovi ingressi. Questa notizia ha lasciato perplesso più di qualcuno tra il pubblico di Amici di Maria De Filippi: ha senso far entrare nuovi allievi a ridosso del Serale? Avranno modo di farsi conoscere, oppure sarebbe stato meglio concentrarsi sugli allievi già in gara? Non è la prima volta, comunque, che nuovi concorrenti entrano nella scuola di Amici a poche settimane dal Serale. E a volte sono anche riusciti a conquistare il pubblico.

Veronica Peparini ha scelto il suo ballerino: si chiama Matteo Cogliandro

Sapevamo già da un po’ che Veronica Peparini era alla ricerca di un ballerino che la rappresentasse in tutto e per tutto. La professoressa di danza ha quindi aperto un casting nelle ultime settimane, invitando chiunque pensasse di sposare al meglio il suo stile. Si sono di sicuro presentati in tantissimi e così Veronica è riuscita a fare la sua scelta. Da ieri, infatti, un ballerino di nome Matteo Cogliandro è un nuovo concorrente di Amici 19. Non ha sostenuto una sfida, a lui è stato assegnato direttamente un banco, che tra l’altro è rimasto orfano di un altro ballerino entrato da poco nella scuola. Matteo viene da Pescara, ha compiuto 18 anni da poche settimane e ha frequentato il liceo artistico: questo abbiamo scoperto sul suo profilo Facebook e Instagram. Ma Matteo Cogliandro non è l’unico nuovo concorrente!

Amici, tra i nuovi concorrenti anche il ballerino classico Nicolai Gorodiskii

Vedremo l’ingresso di un altro nuovo ballerino: si chiama Nicolai Gorodiskii ed è primo ballerino al National Ballet of Ukraine: questo, almeno, si legge sul suo profilo Instagram. Lui è un ballerino di danza classica, che darà del filo da torcere sia a Javier sia a Karina, entrambi due validissimi ballerini classici.