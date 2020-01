Skioffi dopo Amici, cos’è successo con Giulia e Devil A: eliminazione tra le polemiche

Amici 19, Skioffi eliminato: cos’è successo dopo la puntata

L’uscita di Skioffi da Amici 19 è stata una sorpresa per tutti, anche se eravamo già stati preparati dalle anticipazioni. Il cantante della squadra di Gaia Gozzi è andato via tra le polemiche, visto che ha accusato la ragazza di non essere un vero capitano e di pensare solo a sé stessa, e anche per essere finito al centro dello studio per via delle risate alle spalle di Giulia Molino. Ecco perché è piuttosto interessante sapere cos’ha fatto dopo l’eliminazione: si è chiarito con la cantante? Cos’è successo con Gaia? Chi sono quelli che gli sono stati più vicino? A qualche domanda possiamo dare una risposta guardando il suo profilo Instagram.

Skioffi dopo Amici: il rapporto con Giulia Molino e le parole di stima

Per quanto riguarda Giulia pare che tutto sia andato per il meglio perché Skioffi ha pubblicato una storia in cui dice chiaramente che si sono chiariti e che tra di loro il rapporto è tornato come prima: “Quando si ha tantissima confidenza con una persona – queste le parole del cantante –, si è liberi di ridere di lei e viceversa! Ai discorsi ci si arriva in modo delicato per non ferire la persona interessata, avrei – precisa dopo, forse con una punta di polemica sul trattamento ricevuto – senza dubbio detto a Giulia al momento giusto quello che pensavo del suo rap, ma siamo in televisione e le telecamere si divertono così e devono correre di più di noi! Dai casting che sei nel mio cuore! Sono sempre Giorgio, non un infame. In bocca al lupo per tutto, Pulcinè! PS. Ci vogliamo bene come prima io e lei, quindi tranquilli”.

Devil Angelo amico di Skioffi: il messaggio dopo l’eliminazione

Tra i primi ad abbracciare Skioffi c’è stato anche Devil Angelo che gli ha dedicato anche un pensiero mostrandogli affetto e stima: “Tutto quello che abbiamo vissuto insieme – queste le parole del cantante – resterà per sempre dentro al mio cuore. Sono consapevole del fatto che quanto tutto questo finirà tra i ricordi di un’esperienza indimenticabile ci sarai anche tu. Ci vediamo fuori da qui… Ti voglio bene, Giorgio!”. I professori hanno fatto intendere che alcune eliminazioni, come quella di Ayoub ma pensiamo che il discorso riguardasse anche Skioffi, dipendano essenzialmente dal numero esiguo di posti per il Serale: dieci in effetti sono pochissimi, e a questo punto sono in molti ad essere a rischio. Un vero peccato che prima della fase finale della trasmissione si debba assistere a queste scelte inspiegabili perché non comprendiamo ancora cos’abbia Skioffi in meno dei tanti rimasti. Anche rispetto a chi prenderà senz’altro la maglia verde.