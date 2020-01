Amici, Serale bloccato per Javier Rojas: doccia fredda per il ballerino

Javier Rojas al Serale, Rudy si mette di traverso: cos’è successo

Era sfuggito e oggi in puntata il dettaglio è emerso: Javier Rojas è stato espressamente ostacolato nella sua corsa verso il Serale di Amici 19 da Rudy Zerbi. La classe ha dovuto fare il nome di un concorrente che avrebbe dovuto presentarsi dinanzi ai giudici esterni, e ancor prima la votazione iniziasse Zerbi ha esortato tutti, anche con toni piuttosto seri, a non votare almeno per questa volta Javier per via di quanto accaduto la scorsa settimana; questo perché non si può permettere a uno che una settimana fa definiva Amici “una scuoletta” uno che una settimana fa definiva Amici “una scuoletta” di arrivare subito al Serale.

Amici, Javier: Rudy non dimentica gli insulti e le offese del ballerino

Le parole di Rudy non sono sbagliate a fronte di quanto accaduto la settimana scorsa: il ballerino infatti ha usato termini eccessivi nei confronti dei professori e della scuola in generale che non gli hanno fatto per niente onore; la stessa Alessandra Celentano ha sottolineato che è potuto restare nella scuola solo per il suo talento perché se fosse dipeso dalla condotta le cose sarebbero andate in modo diverso. Rudy non ha dimenticato ancora quanto accaduto Rudy non ha dimenticato ancora quanto accaduto, e potrebbe mettersi di traverso anche nelle prossime puntate: assieme a Stash Fiordispino ha votato convintamente infatti per l’eliminazione di Javier dopo le parole ascoltate.

Concorrenti Serale Amici: il destini di Javier nel talent show

Non sappiamo quando Javier entrerà al Serale, se cioè Rudy si metterà ancora una volta di traverso, ma è certo che farà parte o della squadra Bianca o della squadra Blu, visto che è un bravissimo ballerino a prescindere dalle polemiche che ha scatenato. Anche lui sa di aver sbagliato, e infatti non ha battuto ciglio quando Rudy è intervenuto. Più tempo passerà comunque e più potrà riflettere su come le proprie azioni possano influenzare, seppur minimamente in questo caso, un cammino che sembrava scontato.